Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:03
подивіться The daily show про Трампа, який змінив інформацію у векіпедія: згідно чому він тепер "президент Венесуели"
це відоме шоу яке існує 20 років (завізно, що спонсори демократи), але варто подивитись, як вони розбирають всі помилки, точніше рухи Трампа, які на 80% мають юридичні пункти (формально перевищення президентом своїх повноважень, узурпація влади і шлях до тиранії, так саме шлях до тиранії в країні, яка 250 років тому стала колискою демократії): питання про Гренландію, про премію миру, і багато інших питань (штурм Капітолію і події в Мінесоті , трамп пояснює)
поставив українські титри, якщо ви їх не бачите, зробіть це в налаштування, а хто знає мову (там достатньо проста англійська), хай дивиться в оригіналі
-
1
4
2
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:05
Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
перекладаю: бла-бла-бла-бла
Віткоф має статус спецпосланця президента,
зять трампа Джаред Кушнер не має нічого, приватна особа (2017-2021 бувший радник Трампа)
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:20
Hotab написав:АндрейМ
Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше,
...... І тоді дійсно виходить начебто податки з моїх доходів - це проблема роботодавця. Я хочу n тисяч на руки, а решта то твоі (роботодавця) проблеми.
Размер этой "проблемы" легко увидеть в странах, где ровно на одну и ту же должность можно устроиться как через b2b - так и в штат
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:40
Water написав: fler написав:
Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Ватер, навіщо ці фантазії без жодної цитати? Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:49
fler написав: Water написав: fler написав:
Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.
Да?
- а сколько в тех прогнозах было? Aftenposten про 10% максимум говорит... Если бы вы близкие цифры заявляли - никто бы и не спорил
Додано: Чет 22 січ, 2026 10:15
andrijk777 написав:
Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів.
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.
Я про це писав ще минулого року. Дрони - це нішева зброя, як і ПТУРи, снайперські гвинтівки чи міномети. Це не є супер зброя, яка вирішує всі завдання і замінює всю зброю. Але якщо їх грамотно використовувати - то вони дають непогану перевану на полі бою. Аце це не означає, що не потрібні танки чи літаки.
Додано: Чет 22 січ, 2026 10:20
Letusrock написав:
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Покахує напівправдою. Його побили, запихнули в авто, возили, зупинялися, щоб побити, далі возили. Зрештою десь викинули, документів так і не подивилися.
Мені здається, що він в цій розповіді пропустив дуже багато моментів, в тому числі й важливих, для побудови логічного ланцюжка.
З його розповіді прям таки якісь маньяки виходять.
Я не заперечую, що теоретично, ця історія могла мати місце. Але мабуть не в такому вигляді.
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.
Додано: Чет 22 січ, 2026 10:24
andrijk777 написав:
А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз
Не передьоргуй.
Все реально. Питання ціни і обємів. Роспродати все й зразу за реальною ціною - нереально. Потрошки і з певним дисконтом - без проблем
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:31
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Покахує напівправдою. Його побили, запихнули в авто, возили, зупинялися, щоб побити, далі возили. Зрештою десь викинули, документів так і не подивилися.
Мені здається, що він в цій розповіді пропустив дуже багато моментів, в тому числі й важливих, для побудови логічного ланцюжка.
З його розповіді прям таки якісь маньяки виходять.
Я не заперечую, що теоретично, ця історія могла мати місце. Але мабуть не в такому вигляді.
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.
міг би написати двома словами: "сам винний"
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз
Не передьоргуй.
Все реально. Питання ціни і обємів. Роспродати все й зразу за реальною ціною - нереально. Потрошки і з певним дисконтом - без проблем
Так я тут до чого? Я просто переказав його слова.
Я в цьому питанні ні бум-бум. Я не знаю, тому спираюсь на думку "експертів".
Мілов може і експерт, але у нього все "в одну сторону". Долав по-200 він обіцяв ще 4 роки тому.
Сьогодні курс - 76. Фактично такий самий як і до війни!
А про інфляцію він розказував 4 роки під ряд що вона рівна 25% мінімум.
Але 1,25 в 4 степені = 2,44. Це означає що за 4 роки ціни зросли в РФ в 2,44 рази! Я в РФ не живу, але мені очевидно що це не так. Якісь товари може і подорожчали в 2,44 рази, але в середньому точно ні.
Я вже записав Мілова в "сказочніки" і всі його прогнози про крах РФ в "сказки".
