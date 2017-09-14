RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:20

  Letusrock написав:в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили


Вони як резерв для Плану Б - підуть у фолькштурм :mrgreen: Але це не точно :D
Andrey2512
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:23

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Але з такими «військовими» і ворога не треба...

По виділеному: мало били цього "бившего військового", якщо питання у такому вигляді ставиться. Цивільним норм, вже звикли.
whois2010
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:27

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили

б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.

можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти". Кондиціонери встрановлють 30 річні студенти, металоплатикові вікна-двері, теж саме.
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:30

В России заявили о безысходной ситуации в авиации

ЛАД

В России заявили о безысходной ситуации в авиации

Власти пошли на расконсервацию советских самолётов от безысходности, рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Это судорожные действия, которыми пытаются хоть как-то сохранить воздушный транспорт, иначе он исчезнет. Россия без воздушного транспорта жить не может, потому что при площади страны в 17 млн кв. км 60% этой территории не имеет автомобильных и железнодорожных путей сообщения», — отмечает эксперт.

По его словам, восстановление самолетов потребует замены запчастей, однако брать их неоткуда. «Где брать эти комплектующие? Их же давно уже не выпускают на старые самолеты: Ан-24, Ан-26, Ан-40... Можно собирать, условно, из трех самолетов один. Это выход из положения», — рассказал он


ака стратегія є наслідком неспромоги оновити флот через міжнародну ізоляцію й західні санкції. У межах поточної програми відновлення, яку Кремль продовжив до 2027 року, у стрій уже повернули 10 літаків типів Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. Ще дві одиниці застарілих Ту-204 готують до передачі найближчим часом. Приміром, дефіцит сучасних лайнерів змушує авіакомпанію "Россия" реанімувати навіть Boeing 747, що дісталися їй у спадок від збанкрутілого "Трансаэро".


Інформацію про повернення в небо "летючих музеїв" підтвердили й російські ЗМІ

Видання "Агентство" з посиланням на довідник RussiaPlanes зазначає, що на зберіганні у компанії "Россия" перебуває сім Boeing 747, найстарішому з яких 28 років, а найновішому - 25. Терміни дії їхніх сертифікатів льотної придатності сплили у період з 2021 по 2024 рік. У парку перевізника Red Wings перебувають чотири Ту-204, найстарішому з яких 31 рік, а найновішому - 17 років. Сертифікати льотної придатності цих бортів завершилися у 2019-2025 роках.

https://www.dw.com/uk/rf-cerez-sankcii- ... a-75571444
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти". Кондиціонери встрановлють 30 річні студенти, металоплатикові вікна-двері, теж саме.

"економічне лайт-бронювання" - це такий собі евфемізм для позначення корупції.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:33

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили

б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.

можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти".

А інша половина бангладеш/непал/філіппінки?
Water
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А інша половина бангладеш/непал/філіппінки?

Інша половина - інваліди. Теж таке собі "економічне лайт бронювання". Хоча судячи з розцінків, воно може й не лайт.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:37

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили

б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.

можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти". Кондиціонери встрановлють 30 річні студенти, металоплатикові вікна-двері, теж саме.

Я з самого початку був за повноцінне економічне бронювання(за гроші):
Багаті - платять гроші в казну, бідні - воюють. Не справедливо, але прозоро і є чіткі правила, людей на фронті вистачає.
Маємо зараз: багаті платять величезні хабарі, ділки/чиновники наживаються, казна отримує нуль, бідні - воюють. Не справедливо, не прозоро, немає чітких правил, людей на фронті не вистачає.

Але я вважаю в цьому питанні винувата і влада і народ.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

збройні сили обох країн виявилися залежними від тих самих китайських постачальників, які тепер змушені планувати їхні зустрічі, щоб росіяни та українці не перетиналися.

Засновник одного з найбільших виробників дронів в Україні TAF Industries Олександр Яковенко зауважив, що китайські виробники раптово стали поводитися підозріло, розписуючи час його прибуття та від'їзду буквально за хвилини та секунди. В інтерв'ю газеті Яковенко розповів, що іноді його просили почекати зовні, а потім проводжали усередину через бічні входи та службові коридори. Лише пізніше він дізнався, що причина була в росіянах, які в цей момент перебували на заводі, прямували туди або щойно поїхали.

"Наші постачальники намагаються керувати потоками українських та російських клієнтів. Вони роблять все, щоб ми не опинилися на одному заводі в той самий час. Нас запрошують на один час, а росіян — на інший. Як тільки машина з росіянами їде, одразу заїжджає машина з українцями", — розповів Яковенко.

За словами представника компанії-постачальника дронів для ЗСУ Vyriy Drone Олексія Бабенка, технологічні новинки часто доходять до обох сторін майже одночасно. "Ми можемо побачити новий відеопередавач на російських дронах і відразу зрозуміти, яка китайська компанія його виробила. Ми пишемо їм. Звичайно, спочатку вони відповідають: "Ні, це не наше". Але ми питаємо знову і вони кажуть: "Добре, ми можемо продати це і вам", — розповів Бабенко.

Як зазначає газета, офіційно Китай займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Раніше країна також запровадила заборону на експорт чутливих технологій дронів як до Росії, так і до України. Однак західні розвідслужби та українські політики вважають, що китайська влада фактично допомагає Росії: наприклад, дозволяє компаніям з великим фінансуванням викуповувати цілі виробничі лінії та переносити їх до Росії.

Україна тим часом намагається налагодити власне виробництво дронів, але, за словами Яковенка, як і раніше, залежить від Китаю на 85% за компонентами для простих FPV-дронів.
dsnews.ua/ukr/world/ft-rossiya-i-ukraina-pokupayut-detali-dlya-dronov-na-odnih-i-teh-zhe-zavodah-v-kitae-22012026-450779
Water
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:45

  Water написав:.......
Україна тим часом намагається налагодити власне виробництво дронів, але, за словами Яковенка, як і раніше, залежить від Китаю на 85% за компонентами для простих FPV-дронів.
dsnews.ua/ukr/world/ft-rossiya-i-ukraina-pokupayut-detali-dlya-dronov-na-odnih-i-teh-zhe-zavodah-v-kitae-22012026-450779

Потужно... - той осенью мне кто-то доказывал, что все, кроме "мелочевки" - местное :lol:
_hunter
 
