це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.
В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять
Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається, з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...