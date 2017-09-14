RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16524165251652616527>
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:05

  sashaqbl написав:б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.
це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.
В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять :lol:
Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається, з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Andrey2512 написав:
  Wirująświatła написав:[quote]Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф


Договорнячка не будет) В Киеве пробки на дорогах - куда ТЦК смотрит? Ещё можем воевать.

В києві тцк хіба на виїздах з міста працює[/quote]І біля метро і по місту також. Може не тотально але є, майже регулярно когось оформлюють з колег
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37255
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:12

  sashaqbl написав:.........
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.

Це можнв назывти "наші"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38391
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:29

  _hunter написав:
  fler написав:Не може такого бути! Вчора Хантер зуб давав, що 600 тисяч киян виїхали :D

Вы, как обычно все перепутали - давайте объясню:
во-первых: не Хантер, а Кличко (вам там вчера об этом писали)

Нічо не знаю, на форумі писав Хантер без посилання на Кличка. Це по-перше.
У новинах КМДА спростувала цю цифру.
  _hunter написав: во-вторых: от 3.6 лямов - процент прикините? ;)
ну и в третьих: все те три 3 ляма оставшихся - вынуждены больше маневрировать - в поисках тепла и света :(

Прям всі три лями маневрують?))) Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу, а ви з Німеччини розгледіли :shock: Чи ВСІ ваші друзі з родичами такі маневрують?))
На форумі теж щось ніхто з киян не пише про маневри в пошуку тепла і світла. Невже соромляться?)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:35

  Banderlog написав:Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається...

Звідки ви отримали цю інформацію? Часом не по релігійній лінії?
А то ОБС знов каже про якихось раввінів, що обіцяють закінчення війни 15 лютого 2026. :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Невже соромляться?)))


потужнічають заради Перемоги, яка обов'язко станеться десь до 2063, як економічний аналітик Олександр Охріменко каже
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  fler написав:Невже соромляться?)))


потужнічають заради Перемоги, яка обов'язко станеться десь до 2063, як економічний аналітик Олександр Охріменко каже
Україна виграє цю війну, от побачите, — впевнений президент Фінляндії Александр Стубб

Та додав: «Лише у грудні загинули 34.000 військових рф. І заради чого? Щоб заявляти, що вони взяли Куп’янськ, хоча насправді цього не сталося?».
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:а додав: «Лише у грудні загинули 34.000 військових рф. І заради чого? Щоб заявляти, що вони взяли Куп’янськ, хоча насправді цього не сталося?».


ну Охріменко якраз мабуть зробив екстраполяцію і вийшов на цю дату
але ж московити можуть припинити штурми, окопатися як у 2023, і просто довбати України шахедами-ракетами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:00

  Banderlog написав:з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...

Це тільки в твоій параллельній реальності ...

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є постраждалі, зокрема троє дітей – фото
ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.


Мопеди і не припинялись
Росіяни частково зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, є постраждалі – відео, фото
Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – є руйнування у багатоповерхівці, постраждали люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, частково зруйновано житлову 16-поверхівку, у двох квартирах зайнялись пожежі загальною площею 200 метрів квадратних. Мер міста Борис Філатов написав про влучання у будинок.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13179
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:03

  fler написав:
  Banderlog написав:Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається...

Звідки ви отримали цю інформацію? Часом не по релігійній лінії?
А то ОБС знов каже про якихось раввінів, що обіцяють закінчення війни 15 лютого 2026. :shock:
що на підмогу нема надії нема видно і так. Кількість мобілізованих ледве покриває сзч а є іще й бойові втрати і списання по законним причинам. Армія давно функціонує за рахунок внутрішнього канібалізму кидаючи на передок ремонтників, пво, флот і авіацію. А на рахунок переговорів то ходять слухи тут, в штабах. Затримали виплату додаткової винагороди, по закону її мають платити до 20го а поки не тільки не поступила но і ще й нічого про появу грошей не чути... народ трохи нєрвнічає.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16524165251652616527>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193865
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1101747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10604)
22.01.2026 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.