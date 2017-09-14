Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили. Священників теж, хай би трохи тіла потаскали. Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.
sashaqbl написав:......... UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.
Це можнв назывти "наші"?
Насправді так. І плати ініціації і більшість політників наші, бо дизайн наш. Китай штампує електроніку на півсвіту, і перекрити виготовлення плат по контракту він не зможе. Якщо і зможе, то перенести виробництво в інше місце - проблем не буде, крім певного здорощання.
ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.
fler написав:Не може такого бути! Вчора Хантер зуб давав, що 600 тисяч киян виїхали
Вы, как обычно все перепутали - давайте объясню: во-первых: не Хантер, а Кличко (вам там вчера об этом писали)
Нічо не знаю, на форумі писав Хантер без посилання на Кличка. Це по-перше. У новинах КМДА спростувала цю цифру.
_hunter написав: во-вторых: от 3.6 лямов - процент прикините? ну и в третьих: все те три 3 ляма оставшихся - вынуждены больше маневрировать - в поисках тепла и света
Прям всі три лями маневрують?))) Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу, а ви з Німеччини розгледіли Чи ВСІ ваші друзі з родичами такі маневрують?)) На форумі теж щось ніхто з киян не пише про маневри в пошуку тепла і світла. Невже соромляться?)))
Т.е. "спростування" говорящей головы из МДА - вы найти спромоглысь, а интервью Кличко - нет?
>>> Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу Ну т.е. 0.6 ляма народу из города таки выехало?
budivelnik написав:1 Є реальне життя.. В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив.... 2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....
Вас особисто що цікавить? оповідання чиновника - тоді ви праві чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....
Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові... Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни.. Створив продукт продажною ціною в 120 грн... Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста. Покроково Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар ) В нього залишилось 100 грн Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн... Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ? Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими? І залишилось 63 грн... В мене питання Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ а чим відрізняються від 20 грн пдв 18 грн єсв 19 грн пдфо+вз 63 грн зарпалта на руки
Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами? А по суті Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63. Все Ніяких прямих , не прямих , ще раз щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить але вона не може не сплатити 63 на руки = 12,6 ПДВ 18 Єсв = ____3,6 пдв 19 пдвфо+вс=3,8пдв Всього________20 грн пдв Дійшло чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?
Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник. Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента. Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота на эти 2% и живу.
Моє життєве кредо Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані.... Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам. Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев.... Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо На дверях кожної один і той самий напис Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків Тільки одна перукарня-Платник ПДВ а інша - ні... Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ я йду в іншу. Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн ___Ваша пеуркарня__________________________________________моя ____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________ 20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ 18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ 19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ 63 Вам на руки__________________________________75,7 мені на руки... Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...
Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач.. Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика.... Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ Тому чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками.. І от тут виникає кілька питань Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє? Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших) Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?
та я знаю. В мене з навчального взводу з кафедри з 30 чоловік я 1, а потоку тих що були на артилерії 150 чолові нас було 3, всі з 22 го. Один з 3 вже комісувався бо стопу відірвало... а решту всі з документами. Відсоток бажаючих поучаствувати трохи заставляє задуматись, та й так. Ладно мої Чернівці. Поїду в запоріжжя там народ під бомбами, но живе мирним життям і це при тому що росіяни виходять на відстань артобстрілу, 20-30 тисяч могли б те просування зупинити но 700 тисячне місто не здатне зараз виставити їх.
Banderlog написав:ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.
Може вдарить, а може й ні. В них теж далеко не необмежені можливості для ударів. Там далі потепління. Тому не факт що будуть витрачати далі ракети на трансформатори.
будуть їм більше нема на що ракети витрачати, потепління це так, але не думаю що різниця в споживанню між 15 градусами морозу і 5 така вже суттєва може відсотків 30 добавиться а це значить що там де 16 годин нема електрики її не буде 10 -12 годин. Все одно гра вартує свічок. Київ при населенні в 10 процентів України займає десь третину економіки України... отже логіка в продовженні ударів є.