ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.
Banderlog написав:В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять
Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?
Я шо схожий на дон кіхота- борця з вітряними генераторами ахметова в полтавській області? взагалі голова сільради жінка, а він мій ровесник так що паритись піду хіба з внучкою Я в хороших відносинах з ними. ) і скажу тобі більше, там я б на цю тему нізким і говорити не став.
Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили. Священників теж, хай би трохи тіла потаскали. Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.
Ходять слухи, що є кількасот тисяч студентів 25+.
Який відсоток доставиться до умовного пункту призначення? Які їх морально-вольові якості в плані "відсвічувати в теплік" та "ходити в контратаки"? На скільки часу їх вистачить?
pesikot написав: Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла
До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?) Це мєлочі. В мене он по селу камишуваха впало годину тому 10 каб і нічо ніхто жужжить це при довоєнному населенню 5200 чоловік , а скільки вдарило шахедів по 3,5 млн києві за минулу добу? Думаю цифри ніпрошо. Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.