Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51

дезігн

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.........
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.

Це можнв назывти "наші"?

дезігн наш
flyman
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять :lol:

Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?

Чи ні ? Підеш з ним в баню паритись ? )

Я шо схожий на дон кіхота- борця з вітряними генераторами ахметова в полтавській області? :lol:
взагалі голова сільради жінка, а він мій ровесник так що паритись піду хіба з внучкою :lol:
Я в хороших відносинах з ними. ) і скажу тобі більше, там я б на цю тему нізким і говорити не став.


Так і запишемо "своїм - все, не своїм - закон"

стоп, десь я це вже чув )))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:55

  pesikot написав:
Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла

До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?)
Це мєлочі. В мене он по селу камишуваха впало годину тому 10 каб і нічо ніхто жужжить :lol:
це при довоєнному населенню 5200 чоловік ,
а скільки вдарило шахедів по 3,5 млн києві за минулу добу? Думаю цифри ніпрошо.
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла

До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?)

Коли я тобі пишу, то таке відчуття, що ти не пам"ятаєш, що ти писав годину тому назад, чи робиш такий вигляд

До Давосу по енергетиці били ? били
Ракетні удари по містам були, коли вже Бубочка в Давосі ? були

  Banderlog написав:Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.

Тобто, потрібно улестити путіна, я правильно розумію ?
Щоб він не бив по енергетиці

Ти ж чудово розумієш, як це називается )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:37

  Banderlog написав:Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.

У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:43

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.

У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.

Як там рік назад казали - для танго потрібно двоє ...

Якщо путін не хоче зупинятись і ти це чудово знаеш, то які претензії до Зеленського ?
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:46

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.

У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.

Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З

все - они проиграли.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:54

  _hunter написав:Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З

все - они проиграли.

І про "прогрев росіян" я вже чув і не раз.
Ось про "прогрев українців" не чув по-моєму ні разу. :D Думаю українців вже достатньо "прогріли" відключенням електроенергії.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 18:56

  andrijk777 написав:Думаю українців вже достатньо "прогріли" відключенням електроенергії.

Казати за всіх - це ознака психічного розладу, у тебе
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:03

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З

все - они проиграли.

......
Ось про "прогрев українців" не чув по-моєму ні разу. ......

Я ровно про это же: очень похоже на то, что на выходных таки подпишут РПО...
