"Полный кошмар": нужно готовиться к плохому сценарию по свету, - Виталий Ким

Ситуация со светом в Украине и, в частности, в Николаевской области плохая и может стать еще хуже. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



"Прогноз по электричеству плохой! Так что готовьтесь! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!" - написал он в соцсети Threads.



Глава Николаевской области подчеркнул, что "перекрытие дорог электричества не добавит" и призвал общины подавать заявки на получение генераторов для вышек мобильной связи.

Даже после окончания войны украинцы будут испытывать нехватку электроэнергии. Государству придется существовать в режиме "страны генераторов" не менее трех-пяти лет, сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью "Эспрессо".



"Даже когда война закончится, дефицит мощности у нас останется. Нам придется еще от трех до пяти лет жить в стране генераторов. Быстро теплоэлектростанция не восстанавливается. И не всегда есть смысл восстанавливать те станции, которые работают с коэффициентом полезного действия 16-18%, поскольку можно меньшими инвестициями установить те же газопоршневые установки", - отметил он.



По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в энергосистеме. Эксперт советует позаботиться о своей энергетической устойчивости, в частности об альтернативных источниках энергии.

При этом вместо крупных теплоэлектроцентралей, которые были разрушены вражескими атаками, по мнению эксперта, стоит строить распределенную газовую генерацию.

"Именно газопоршневые установки могут заменить крупные теплоэлектроцентрали, которые существенно повреждены.

