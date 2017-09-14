BRIEFLY:

The Financial Times Exclusive: США подталкивают Россию и Украину к прямым переговорам в Абу-Даби. Часть 1/2.



Посланники Дональда Трампа отправятся в Москву для обсуждения идеи трехсторонней встречи с Владимиром Путиным.



▪️США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для проведения трехсторонних переговоров о возможной сделке по прекращению военного конфликта на Украине, сообщили источники The Financial Times.



▪️Президент Украины Владимир Зеленский заявил аудитории Всемирного экономического форума в Давосе, что поддерживает идею встречи своей переговорной команды с российскими и американскими представителями на нейтральной территории.



▪️По словам высокопоставленного американского чиновника, трехсторонняя встреча, как ожидается, пройдет в пятницу и субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Россия пока не сообщила, согласилась ли она на проведение этой встречи.



▪️«Лучше иметь хоть какой-то диалог, чем не иметь никакого», — сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут вестись на «техническом уровне». Однако, подчеркнул он, для прогресса обе стороны должны быть готовы к уступкам.



▪️«Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, понимаете, к этому должны быть готовы все — не только Украина», — сказал Зеленский.



▪️Позднее офис Зеленского уточнил в разговоре с Financial Times, что трехсторонняя встреча пока окончательно не подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России.



▪️Ожидается, что в четверг специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят эту идею с президентом России Владимиром Путиным в Москве.



▪️Уиткофф указал, что после встречи с Путиным он и Кушнер «сразу отправятся в Абу-Даби» для участия в «рабочих группах».



▪️По словам собеседника The Financial Times, на этой неделе Россия сообщила США, что Путин открыт к проведению параллельных переговоров с Украиной, при которых посредники будут курсировать между делегациями.



▪️Однако Москва не заявила, что согласна на трехсторонние переговоры. Формат, который, как указала Россия, Путин мог бы предложить, схож с переговорами, состоявшимися в Абу-Даби в ноябре прошлого года: тогда украинские и российские переговорщики по отдельности встречались с американскими чиновниками, но напрямую друг с другом не общались. #Россия #США #Украина



Подписаться | Сайт | Х



The Financial Times Exclusive: США подталкивают Россию и Украину к прямым переговорам в Абу-Даби. Часть 2/2.



▪️Если Путин примет американское предложение, эта встреча станет первым случаем, когда представители США сядут за один стол одновременно с российскими и украинскими коллегами, с тех пор, как Трамп вернулся к власти в прошлом году.



▪️В прошлом году Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле, которые завершились без какого-либо существенного прогресса.



▪️Путин не даёт согласия на мирный план, который США поддержали и который был разработан в прошлом году при участии России, и настаивает на том, чтобы любое соглашение соответствовало его жёстким требованиям.



▪️Россия также дала понять, что отвергнет поправки, которые впоследствии внесли в этот план Украина и ее европейские союзники.



▪️Нынешний 20-пунктный план «в основном появился потому, что украинцы и европейцы выбросили все пункты, которые были важны для Путина, из первоначального 28-пунктного плана», — сказал человек в Москве. «О чем тут вообще говорить? Очевидно, Путин не может на это согласиться», — добавил он.



▪️Переговоры Украины с США в значительной степени были сосредоточены на территориальных уступках, которых Россия требует в качестве предварительного условия любого урегулирования.



▪️Выступая в четверг утром на отдельном мероприятии в Давосе, посвященном Украине, Уиткофф заявил, что был достигнут значительный прогресс и что «мы сейчас на финишной прямой». «Я думаю, мы свели все к одному вопросу… а значит, его можно решить», — добавил он.



▪️Однако Путин также требует проведения масштабных переговоров по другим вопросам, включая радикальный пересмотр архитектуры безопасности Европы, а также глубокие внутриполитические изменения на Украине, которые твердо встроили бы страну в орбиту России.



▪️Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на этой неделе заявил, что «предложения по урегулированию, направленные на сохранение нацистского режима в [оставшейся части] Украины, абсолютно неприемлемы», что свидетельствует о намерении Москвы добиваться изменений во властной конфигурации в Киеве правительства».



▪️Хотя прогресс на поле боя остается медленным, в последние недели Россия усилила кампанию авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре, оставив Киев и ряд других городов по всей стране без электричества, отопления и воды в условиях самой суровой зимы за время войны.



▪️По словам источников, знакомых с обсуждениями, США и Украина также рассматривали возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекратила бы удары по энергетической инфраструктуре в обмен на остановку атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».



▪️Один из собеседников отметил, что переговоры с Россией по этому предложению пока находятся на ранней стадии, добавив, что Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергосистему важным рычагом.



▪️Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев также относится к идее энергетического перемирия с осторожностью, поскольку программа дальнобойных беспилотников Украины успешно поражает российские нефтегазовые объекты — а в последнее время и нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях. #Россия #США #Украина





