RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1654116542165431654416545>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:13

Але з мясом в них теж не все так гладко, якщо вдаються до такого при пошуку контрактників:

Зображення
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:15

видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят ))
новсти изза стены

ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы.
Алгоритмы теперь сопоставляют официальный доход человека со средним чеком в супермаркетах и сервисах доставки. Если расходы стабильно превышают «разрешённый» уровень, то система помечает клиента как потенциально скрывающего доход. Отдельно отслеживается частота покупок и общий месячный объём трат.

Новая модель уже работает в автоматическом режиме и при сильном расхождении между задекларированным доходом и реальным потреблением банк получает сигнал и блокирует счёт до объяснений. Под удар попадают даже обычные уа 40–50 тысяч, но регулярно тратит в магазинах и доставках вдвое больше. Контроль сместился с разовых операций на стиль жизни. Теперь для внимания ФНС достаточно не перевода, а продуктовой корзины, которая «не вписывается» в официальный доход. И именно такие бытовые траты становятся новым триггером финансовых ограничений.
Xenon
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:18

В настоящее время Украина эксплуатирует три атомные электростанции общей мощностью 7,7 гигаватт. Четвертая станция, крупнейшая в Европе, Запорожская АЭС, оккупирована Россией и не работает.
Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом, а это означает, что властям приходится вводить масштабные веерные отключения, во время которых целые регионы остаются без электричества на несколько часов.
Один из источников в отрасли, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы, заявил, что атомная энергетика в настоящее время обеспечивает до 80% потребляемой в Украине электроэнергии, где практически не осталось других действующих генерирующих мощностей.
Поскольку большая часть украинских тепловых электростанций выведена из строя в результате российских авиаударов, демонтаж атомных электростанций приведет к обрушению городской инфраструктуры, заявил источник в отрасли.
Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса.
Министр экономики Алексей Соболев заявил на прошедшем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе, что российские обстрелы с октября 2025 года нанесли ущерб генерирующим мощностям Украины мощностью 8,5 гигаватт, включая тепловые и гидроэлектростанции.
....... Александр Харченко, директор влиятельного независимого Центра энергетических исследований в Киеве, заявил, что 10 ключевых подстанций обеспечивают транспортировкой более половины электроэнергии, потребляемой Украиной от атомных электростанций.
https://www.reuters.com/business/energy/how-attacks-ukraines-nuclear-power-substations-could-cause-total-blackout-2026-01-23/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:20

  tumos написав:
  budivelnik написав:Моє життєве кредо
Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....
Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.
Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....
Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас
уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу
Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо
На дверях кожної один і той самий напис
Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків
Тільки одна перукарня-Платник ПДВ
а інша - ні...
Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ
я йду в іншу.
Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн
___Ваша пеуркарня______________________________моя____________
________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________
20 ПДВ_______________________________0 ПДВ
18 ЄСВ______________________________21,7 ЄСВ
19 ПДФО+ВЗ__________________________22,6 ПДФО+ВЗ
63 Вам на руки______________75,7 мені на руки...
Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...

Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..
Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....
Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ
Тому
чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..
І от тут виникає кілька питань
Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?
Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)
Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?


Я не обладаю знаниями бухгалтера. В сети можно найти следующую информацию:
........
Мне Гетманцев ничего не заявлял. Я впервые слышу эту фамилию в привязке к теории относительно ПДВ.

Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь.
Підсумуємо
1 Бухгалтерських знань у Вас немає
2 Податковим законодавством Ви не займались
3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...

В мене запитання
А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?
Просте пояснення для таких як ви
1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%
2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році
ВВП________ - 7 658 659 млн грн
Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП
3 Поясніть тоді
Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?
4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%
5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:22

  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут.
Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом
попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д

Так, повод почати наступну війну вони залишать. Можливо через 7 років і почнуть, можливо навіть через рік. Но рік без війни це рік без війни. Для того щоб не почалась треба працювати. Ніяких гарантій безпеки не буде.
Яких ще гарантій ви з потужним не підписали? 100 літню з британією?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4509
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:23

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Да непонятно
Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну?
Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?

Ещё раз.
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.

Это да. Кремль легко переобувается. До 39 - фашистский агрессор и угроза мир, 39-41 партнеры и дружба скрепленная кровью, 41 - снова бей фашисткую гадину.
или свеженький пример: 2015 Турция пособник терроризма, НАТОвская подстилка, 2016 друг и партнёр.
Про Трампнаш вообще не заикаюсь, там эмоциональные качели как у 15 летнего подростка.
Другие переобуваются не тяжелее.
Сегодня яркий пример - Трамп.
Бывает через день, а, бывает, и по несколько раз в день.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие.
Будівельник і зараз (після того як за 1400+ днів по нам прилетіло 4000+ ракет -що ракети то хєрня.....
А також Будіельник переконаний що навіть якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло.... а раз так, то на майбутнє педераційні ракети це в два рази менше ніж та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки...

В Будівельника питання
Скільки цивільних загинуло під ударами цих 4000 ракет враховуючи навіть смерті які відбулись від заморожування будівель?
Відповідь - цю кількість можна порівнювати з одним Маріупольським театром, чи з Бучею....
А раз так
То чим ці вундервафлі так страшні?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:32

  Xenon написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?

кацапи підуть звільняти "свої ЗАКОННІ конституційні землі". а привід вони вигадають любий
і ніщо і ніхто їм не завадить
Ответ невразумительный.
Через 7 лет непрерывной войны ЛБЗ будет там же, где сегодня?
Вони не "підуть звільняти", а будут продолжать это.
Ч о будет к этому времени с Украиной и РФ?
Подозреваю, что ещё на 7 лет войны сил не хватит ни у них, ни у нас.

90 років тому вже 2 ідіоти ділили Польщу, і чим все закінчилося?
тепер знову 2 ідіоти ділять - Україну тільки
Тем, что часть довоенной Польши принадлежит Украине, а часть Беларуси.
Но 210 лет назад раздел обошёлся Польше гораздо дороже. Она просто прекратила существование.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 23 січ, 2026 16:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:33

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився

Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?

Проблемы - особенно такие фантастические - рекомендуется решать по мере появления :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11342
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1654116542165431654416545>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194771
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 396706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1102790
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15442)
23.01.2026 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.