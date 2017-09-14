|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:11
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие.
Будівельник і зараз (після того як за 1400+ днів по нам прилетіло 4000+ ракет -що ракети то хєрня.....
А також Будіельник переконаний що навіть якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло.... а раз так, то на майбутнє педераційні ракети це в два рази менше ніж та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки...
В Будівельника питання
Скільки цивільних загинуло під ударами цих 4000 ракет враховуючи навіть смерті які відбулись від заморожування будівель?
Відповідь - цю кількість можна порівнювати з одним Маріупольським театром, чи з Бучею....
А раз так
То чим ці вундервафлі так страшні?
"якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло" - утверждение сомнительное. Такое обещали и 4 года назад, но по итогу, по сообщениям разведки и не только, производство ракет растёт.
Це ж маніпуляція чистої води
За перших чотири роки використати
радянські запаси
свої накопичення з 1990 по 2024
і порівнювати з тим що виготовляли 50 ракет в місяць а тепер виготовляють 70....
ЛАД написав:
"та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки", возможно, "хєрня" для Львова.
Для остальной Украины она выливается в отсутствие эл-энергии и отопления.
И будет только хуже. Возможно, сильно хуже.
Штани вже поміняв?
Чим ближче до лінії фронту - тим менше населення живе в багатоповерхівках
Чим далі до лінії фронту - тим менша ефективність використання крилатих ракет і дронів...
А втрати від ударів дронів в рази сильніші ніж ракетні удару.
Тому ще раз
Ракети в педераційному виконанні і кількості -хєрня
А от дрони напрягають
ЛАД написав:
Современная цивилизация без ээ не существует. Вернуть Украину на 100 с лишним лет назад? Так себе выход. И даже не на 100, а больше. Хат не хватит. Придётся рыть землянки.
Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5926110#p5926110
Генерирующие мощности быстро не создашь. "Трансформаторы во дворе дома" не спасут.
Пішла лякалка в повний ріст.....
Ти в курсі що створено ТРИ Ггавата генерації генераторами і сонячними панелями ?
Ти в курсі що це від 100 000 точок ?
Ти розумієш що ніяких ракет і дронів не вистарчить щоб знищити 100 000 точок розподільної генерації?
Ти в курсі що тепло це проблема 60-ти днів в році (гостра проблема 20-ти днів в році) при тому що багатоповерхівка вистигає до зовнішньої температури два тижні
Ти в курсі що 80% львівських підприємств забезпечили себе автономними джерелами генерації ?
І тепер для цих підприємств єдиною проблемою є вартість згенерованої електроенергії(десь 20 грн квт*год в порівнянні з 10 грн квт*год мережевої)
Тому
Випери штанці, бо лайном через монітор несе.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:15
ЛАД написав: budivelnik написав:
.............
Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.
Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....
........
твердження бувають правдиві і неправдиві.
Сперечатися треба з неправдивими.
Сперечатись з правдивими не слід. Незалежно від того, кому вони вигідні.
"Ложь во спасение" не варіант.
Благими намерениями мостится дорога в ад.
Від тебе дуже мало правдивих повідомлень... десь 10-15%
85% -твоєї творчості це маніпуляція з спробою залякати населення України з метою схилити його до капітуляції..
Тому
Щоб не розбиратись з типами лайна від тебе - найкраще тебе захерачити повністю.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:28
flyman написав: Сибарит написав: flyman написав:
не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
Вряд ли. Слишком уж эта схема провоцирует возврат к наличным. Поклонники курса на повальную цифровизацию этого не допустят.
Да и крайне вредно для экономики ограничивать потребление.
на якийсь час цим можна пожертвувати
Ради чего?
Жертва должна быть хоть чем-то оправдана.
На сегодняшний день, наше кажущееся совершенно противоестественным потреблятство является мощным насосом, перекачивающим "гуманитарное" финансирование в военный бюджет. Затягивание поясов в такой ситуации не только неоправданно, но и крайне вредно. Ситуация совершенно не типичная, но именно аскетизм сегодня залезает в карман армии.
ЗЫ учитывая вышеизложенное, Я бы обратил контроль на тех, кто тратит неоправданно мало 😁
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:30
1 Крім США , французи з допомогою Бритів арештували танкер в Серидеземному морі
2 Крім французів і бритів - німці не дозволили зайти танкеру у Балтійське море і той пішов в Мурманськ
3 За те щоб ми відмовились від залишків Донецької -нам вже пропонують 800 млрд...
Як на мене -на лице погіршення перемовної позиції і треба закочувати очі доверху і з лементом всЬО прОпАлО лягати в домовини з схрещенеми руками....
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:35
sashaqbl написав:
..........
Про масштаби, кількість і якість поставок говорити не буду. Натякну лише, що ваші окуляри в цьому плані дуууже рожеві.
Спорить не могу.
Цифр не имею. Но позволю себе усомниться.
Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей
армии, а не только по своей бригаде.
ЛАД написав:
Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості, вони зроблять те ж саме, що й ми - почнуть мобілізацію. Це буде гірше, але ми вже 4 роки так робимо і вони зроблять.
Доречі, енергетичне перемир'я на це впливає не дуже сильно. Значно слабше, ніж санкції, якби вони жорсткіше провадилися.
Насправді це цікаво. Чомусь вони припинили мобілізацію в 22 році. І не поновили досі. Хоча граються з виплатами. І в оснанні місяці нарощувати угрупування судячи з даних розвідки їм не вдається, хоч до того це робили. З формуванням нових підрозділів теж така собі історія.
Да всё тут понятно.
Проводить мобилизацию мера очень непопулярная. Как и у нас и даже больше, чем у нас. У нас есть объяснение - защита родины от агрессии. Это значительно более веский аргумент, чем "защита жителей Донбасса".
"Покупка мяса" идёт больше на окраинах, а не в Питере и Москве. Эти города она практически не затрагивает. А если кто и идёт, ну так это ж "добровольцы", кто им доктор.
Мобилизация мера непопулярная. Везде.
Если объявить мобилизацию, то без этих городов не обойдётся. Сами видите, сколько разговоров даже у нас о том, что в Киеве мобилизация слабее.
+ в Москве и Питере народ не настолько верит в путинский пропагандистский бред и настроен гораздо скептичнее. Но пока не трогают, можно и помолчать.
+ в этих городах народ живёт получше, есть, что терять.
+ все революции начинаются в столицах. Насколько сильно будет возмущение, предсказать сложно. И вызовет ли оно просто бурчание на кухнях или взрыв, предсказать сложно. Лучше не дёргать тигра за хвост.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:41
У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
Загалом у період з 2022 до 2025 року пошкоджено 277 об’єктів – частково зруйнованих або суттєво постраждалих.
У 2025 році зафіксовано близько 40 пошкоджених об’єктів. Про це в інтерв'ю «Твоєму місту» повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Минулого року Львів 7 разів був під обстрілами ворога. Ворожі атаки пошкодили більше 170 будівель міста. Та попри все, Львів відновлюється, і 90% всіх пошкоджених будинків уже відремонтовано. Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий, передає пресслужба ЛМР.
«Де немає можливості відновити, бо зруйновано майже все, — там буде громадський простір. А мешканцям цих будинків місто виплатило кошти на придбання нового житла», — додав Садовий.
Він наголосив, що у 2025 році, атаки ворога не забрали життя жодного мешканця громади. За його словами, це тому, що під час обстрілів всі люди спускалися в укриття.
Так, впродовж 2025 року ворог атакував Львів:
24 січня під час атаки дронами пошкоджено приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. У будинку вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році.
29 червня — росія здійснила масовану атаку України «шахедами» та ракетами. Зокрема, вдарила по двом об'єктам критичної інфраструктури Львівщини. У Львові та області було чутно вибухи. У Львові ніхто не постраждав.
12 липня — росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Львів дронами та ракетами. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.
Найбільше постраждали два житлові будинки — на вул. Митрополита Андрея, 16 та Олени Степанівни, 35. Окрім житлових будинків, ракета влучила у промислові об’єкти, корпуси Львівської політехніки, будівлі міських судів та понад 20 об’єктів бізнесу.
21 серпня Львів знову зазнав комбінованої атаки дронами-камікадзе та ракетами. Ворог влучив, зокрема, в районі вул. Олени Степанівни — саме там, де місяць тому вже були влучання.
3 вересня війська ворога атакували Львів ударними безпілотниками, було частково зруйновано одне зі складських приміщень.
10 вересня Львів атакували близько 60 ворожих ударних дронів і понад 10 ракет, уламки влучили у цивільний склад.
Вночі з 4 на 5 жовтня ворог запустив по місту 78 дронів і 12 ракет. Внаслідок атаки загинули 4 людей у селі Лапаївка, ще 4 були у важкому стані. Пошкоджена цивільна інфраструктура: садочок, школа, житлові будинки та індустріальний парк, де не було мілітарних виробництв, автобуси комунального АТП‑1, а також сакральна споруда — Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Максимовича.
19 листопада — Львів зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії, внаслідок якої було пошкоджено деревообробне підприємство, склади з шинами (що спричинило значну пожежу), цех одного з бізнесів та нове відділення Укрпошти.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:45
budivelnik написав:
У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
......
Это к чему? - показать, что ЗУ солидарно в перенесении тягот со всей страной?
ЛАД написав:
Цифр не имею. Но позволю себе усомниться.
Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.
Я не маю даних по всій армії. Але..
Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.
_hunter написав: budivelnik написав:
У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
......
Это к чему? - показать, что ЗУ солидарно в перенесении тягот со всей страной?
Для того щоб всьопропалісти згадали що Львівщина це всього 4-5% України
І перемноживши удари по Львівщині(277 за весь час війни) на 25 - отримали середню кількість ударів які досягли мети по всій Україні це десь 6000 за 1400+ днів...
І при цьому згадали , що по Харкову, Дніпру, Запоріжжю і Києву кількість ударів на порядок більше ніж по Львову....
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
ЛАД написав:
Если объявить мобилизацию, то без этих городов не обойдётся. Сами видите, сколько разговоров даже у нас о том, что в Киеве мобилизация слабее.
+ в Москве и Питере народ не настолько верит в путинский пропагандистский бред и настроен гораздо скептичнее. Но пока не трогают, можно и помолчать.
+ в этих городах народ живёт получше, есть, что терять.
+ все революции начинаются в столицах. Насколько сильно будет возмущение, предсказать сложно. И вызовет ли оно просто бурчание на кухнях или взрыв, предсказать сложно. Лучше не дёргать тигра за хвост.
Я про що й кажу. Не факт, що х... наважиться на мобілізацію. Якщо наважиться - не факт щзо вона пройде гладко.
Більше того, чим довше триває війна - тим менше шансів, що мобілізація пройде гладко. Можливо, я теж в рожевих окулярах, але все таки мені здається, що популярність цієї війни серед росіян не дуже висока. І чим більше втрат, і економічних, і людських - тим менша популярність. Тому ризики для х... при мобілізації зростають.
Загалом я не вірю, що РФ зможе провести ефективну мобілізацію, яка зможе вплинути на хід бойових дій.
Навіть банальний приклад: і в 23 і зараз я був приблизно на схожих гострих ділянках фронту. Кількість полоненої русні тоді і зараз дуже сильно відрізняється.
