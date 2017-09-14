Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:41

У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.

Загалом у період з 2022 до 2025 року пошкоджено 277 об’єктів – частково зруйнованих або суттєво постраждалих.

У 2025 році зафіксовано близько 40 пошкоджених об’єктів. Про це в інтерв'ю «Твоєму місту» повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.





Минулого року Львів 7 разів був під обстрілами ворога. Ворожі атаки пошкодили більше 170 будівель міста. Та попри все, Львів відновлюється, і 90% всіх пошкоджених будинків уже відремонтовано. Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий, передає пресслужба ЛМР.



«Де немає можливості відновити, бо зруйновано майже все, — там буде громадський простір. А мешканцям цих будинків місто виплатило кошти на придбання нового житла», — додав Садовий.



Він наголосив, що у 2025 році, атаки ворога не забрали життя жодного мешканця громади. За його словами, це тому, що під час обстрілів всі люди спускалися в укриття.



Так, впродовж 2025 року ворог атакував Львів:



24 січня під час атаки дронами пошкоджено приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. У будинку вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році.



29 червня — росія здійснила масовану атаку України «шахедами» та ракетами. Зокрема, вдарила по двом об'єктам критичної інфраструктури Львівщини. У Львові та області було чутно вибухи. У Львові ніхто не постраждав.



12 липня — росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Львів дронами та ракетами. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.



Найбільше постраждали два житлові будинки — на вул. Митрополита Андрея, 16 та Олени Степанівни, 35. Окрім житлових будинків, ракета влучила у промислові об’єкти, корпуси Львівської політехніки, будівлі міських судів та понад 20 об’єктів бізнесу.



21 серпня Львів знову зазнав комбінованої атаки дронами-камікадзе та ракетами. Ворог влучив, зокрема, в районі вул. Олени Степанівни — саме там, де місяць тому вже були влучання.



3 вересня війська ворога атакували Львів ударними безпілотниками, було частково зруйновано одне зі складських приміщень.



10 вересня Львів атакували близько 60 ворожих ударних дронів і понад 10 ракет, уламки влучили у цивільний склад.



Вночі з 4 на 5 жовтня ворог запустив по місту 78 дронів і 12 ракет. Внаслідок атаки загинули 4 людей у селі Лапаївка, ще 4 були у важкому стані. Пошкоджена цивільна інфраструктура: садочок, школа, житлові будинки та індустріальний парк, де не було мілітарних виробництв, автобуси комунального АТП‑1, а також сакральна споруда — Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Максимовича.



19 листопада — Львів зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії, внаслідок якої було пошкоджено деревообробне підприємство, склади з шинами (що спричинило значну пожежу), цех одного з бізнесів та нове відділення Укрпошти.