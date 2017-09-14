|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:23
fox767676 написав: Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.
Трампа треба писати з Великої літери
Не забудь помолитись на найвеличнішого Трампонія )
pesikot
Повідомлень: 13199
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:25
fox767676 написав: Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.
Трампа треба писати з Великої літери
Тоді вже хай буде Довбойоб.
sashaqbl
Повідомлень: 2581
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:25
_hunter написав:
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум"
я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать"
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1185
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:27
sashaqbl написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.
Трампа треба писати з Великої літери
Тоді вже хай буде Довбойоб.
ось тому так і все в Україні
fox767676
Повідомлень: 5164
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:27
Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.
Щоб щось зірвати, це має місце бути
а домовленостей між путіним и трампом - немає
Тож і зривати нічого
Почни вже, доросла дитинка, дивитись на цей світ реально, а не скрізь рожеві окуляри, або скрізь кагор, або скрізь світогляд якось священника
Почни жити своїм розумом, а не розумом інших
pesikot
Повідомлень: 13199
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:30
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
......
Как любят там писать- "это роскошный максимум"
я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
......
Это то, что ЖК-шный бот написал буквально вчера...
_hunter
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:31
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум"
я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать"
відчули козацького драйву
fox767676
Повідомлень: 5164
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:32
sashaqbl написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.
Трампа треба писати з Великої літери
Тоді вже хай буде ......
Как там в анекдоте было? - "Дура не дура, а свою <сделку по Гренландии> имею." (c)
_hunter
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
ЛАД
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.
Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.
Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)
То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,
Hotab
Повідомлень: 17678
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
Профіль
Господар Вельзевула написав:
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать"
И тут ... возникают нюансы, чтобы носить дрова в камин ведрами - эти дрова должны быть заранее заготовлены, в достаточном количестве для ведер )
pesikot
Повідомлень: 13199
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
