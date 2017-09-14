|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:00
prodigy написав:Banderlog
Справа в зелі. зеля відмовився від миру.
справа не Зелі, а в твоїй голові, бо там багато гів*а
тобі вже ніщо не допоможе позбутися своїх гундяєвських мракобосій
ти таким і помреш
справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.
До того ж за зовнішню політику відповідає він ОСОБИСТО.
Banderlog
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:02
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?
......
Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации"
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...
це не з тобою обговорювати
А это не тебе решать
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..
_hunter
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06
А ты много случаев переезда из ЕС/Штатов в "эту страну" знаешь? Даже до введения ВП?
_hunter
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:08
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации"
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...
це не з тобою обговорювати
А это не тебе решать
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..
що я буду з ким обговорювати - вирішувати саме мені.
те, що ти не маєш відповідних знань - це констатація факту.
яке посилання, яке в твоїй пошті, тому що його видалили? твоя пошта - ти й шукай
а інші прочитали й в черговий раз переконалися щодо тебе
Shaman
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1716 раз.
2
4
5
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:14
Shaman написав:
тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати.
або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті.
.
Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав.
Це я і без нагадувань знаю...
А шо мені писати я якось сам розберусь, без твого чуткого руководства. Шоб ти потом не розказував тут шо заключити мир вам не дають люди з армії.
Бо вони протів. І всі як один, хотять продовження війни за зеленського і здобутки майдану.
Banderlog
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:19
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
це не з тобою обговорювати
А это не тебе решать
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..
що я буду з ким обговорювати - вирішувати саме мені. те, що ти не маєш відповідних знань - це констатація факту.
яке посилання, яке в твоїй пошті, тому що його видалили?
сливаться с темы ты можешь под каким угодно предлогом - суть слива это не меняет
Снова брешеш
- то, которое ты придумал, констататор
_hunter
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:25
Banderlog написав: Shaman написав:
тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати.
або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті.
.
Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав. Це я і без нагадувань знаю...
А шо мені писати я якось сам розберусь, без твого чуткого руководства. Шоб ти потом не розказував тут шо заключити мир вам не дають люди з армії.
Бо вони протів. І всі як один, хотять продовження війни за зеленського і здобутки майдану.
святоша, ти вже теж починаєш плутати? чи воно само плутається? коли ти зібрався в СЗЧ, я тобі що казав? роби що хоч, головне потім не пожалкувати - й ти диви, замість СЗЧ пішов на майора
тому розбирайся звісно сам, а розумні поради - то таке
я тобі нічого тут не розказував. перемир'я ми не можемо досягнути через Рашу, бо вони помилково вважають, що справи в них йдуть чудово. якщо людей не рахувати - а коли на Раші зважали на людей?
здобутки майдану - твій давній фетиш. але коли почнеш їх формулювати - то побачиш ознаки нормалбної розвиненої країни. но то таке, щось ти втратив через майдан, тому й нервуєш. не дають тобі бодяжний кагор виробляти?
Shaman
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1716 раз.
2
4
5
