Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:26
ЛАД написав:
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
80% відсотків втрат кацапам наносяться вітчизняними дронами. безумовно збройна допомога заходу була критична на перших етапах, а зараз гроші (які ідуть в т.ч. і на дрони) додають до стійкості більше, ніж десяток абрамсів чи ф-16
trololo
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:35
trololo написав: ЛАД написав:
Где были бы мы, если бы не деньги
и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
а зараз гроші (які ідуть в т.ч. і на дрони) додають до стійкості
Так там как раз про деньги и было...
_hunter
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:42
ЛАД написав:
Кто запрещал Западу "виробляти снаряди останні кілька десятків років"?
И вы знаете, сильно подозреваю, что солдату всё равно, убьёт его качественный европейский снаряд или некачественный корейский. Тем более, не уверен, что он настолько уж не качественный.
1 Розвинути країну від недорозвинутої- якраз і відрізняють пріорітети того що вона виготовляє..
В Розвинутих - пріорітетами є виготовлення товарів/послуг які ПОКРАЩУЮТЬ якість життя СВОГО населення
В недорозвинутих - пріорітетом є виготовлення снарядів яке відразу вбиває як якість життя СВОГО населення , так і викликає ПОГІРШЕННЯ життя в сусідів.
2 Прикол в тому що для того щоб вбити -снаряд ще повинен вилетівши з дула гармати прилетіти туди куди цю гармату прицілили... а потім ще вибухнути ... а не так як АрЄшнІк -закопатись в землю без вибуху
budivelnik
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:46
ЛАД написав:
Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают.
Давай так
Успіх ворога-це під час війни ЗУПИНИТИ економіку противника настільки , щоб той не міг забезпечувати свою ОБОРОНУ.
Ти сам пишеш - з 2022 року всі ПРАЦЮЮТЬ
Так є ТИМЧАСОВІ виключення ... які не дають навіть зменшити ВВП України...
Тобто ворог бє чотири роки і ніде не добився переваги.
Про що це говорить ?
чи не про те що їм вже пора зливати воду?
Бо навіть такий русофіл як ти і то не покинув Харків ..
Тобто ти або ждун
Або своїм проживанням в харкові показуєш педераційникам фігуру з трьох пальців...
То що
ТИ ХТО ?
budivelnik
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:46
Ого, потужные заявы пошли...
Українці мають навчитись і навчити дітей, онуків й правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, — радниця секретаря Ради Нацбезпеки з питань енергетики Бабій
_hunter
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:49
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают.
які не дають навіть зменшити ВВП України...
А финансовые вливания "союзников" - точно-точно ни при чем?
И то: данных за 25й еще нет, а недавние обстрелы - уже в 26м будут отражены...
_hunter
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:09
_hunter написав:
Ого, потужные заявы пошли...
Українці мають навчитись і навчити дітей, онуків й правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, — радниця секретаря Ради Нацбезпеки з питань енергетики Бабій
Отключения электричества не такая уж новая тема, благодаря рашистам
С октября 2022 года началось
pesikot
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:12
ЛАД написав:
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
А де б ми були, якби у нас не відібрали ЯЗ та іншу зброю?
fler
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:18
_hunter написав:
Ого, потужные заявы пошли...
..жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води.
На кацапії цим нікого не здивуєш (хіба москву і пітер), у них таке трапляється де завгодно і без війни, особливо взимку.
fler
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:40
fler написав: ЛАД написав:
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
А де б ми були, якби у нас не відібрали ЯЗ та іншу зброю?
відібрали чи самі віддали?
Распродавали оружие 30 лет это тоже "відібрали"?
навіть такий русофі л як ти і то не покинув Харків ..
Тобто ти або ждун
Або своїм проживанням в харкові показуєш педераційникам фігуру з трьох пальців.
Примитивненькая логика.
Больше миллиона "ждунів" в одном только Харькове не забагато?
ЛАД
