Бетон написав:прощайтесь с родными и близкими навсегда
Бетон, вы умеете в амплуа - "рыцарь печального образа"
ничего, скоро весна, скоро реберни , скоро ремонты затопленных квартир
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:34
Поржать, какие только страшилки не придумываются чтобы оправдать войну. рф защищает Европу от злобной Украины.
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04
