|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:34
Поржать, какие только страшилки не придумываются чтобы оправдать войну. рф защищает Европу от злобной Украины.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31387
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04
fox767676 написав:
Бетон написав:прощайтесь с родными и близкими навсегда
Бетон, вы умеете в амплуа - "рыцарь печального образа"
ничего, скоро весна, скоро реберни , скоро ремонты затопленных квартир
Бегать будет легче. И то правда. Жизнь наладится
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
2
2
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:01
Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ[ґ
.
А може й не схоже..
❗️Не секрет, що можна чекати обстрілу: всі служби та ЗСУ готуються до морозних днів,— віцепрем’єр Кулеба.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5659
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:39
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...
Банальный факт немного другой, есть фашиствующая империя с фантомными болями о былых границах, которая в силу своей шовинистической натуры, считает что страны не обладающие пассионарностью и мощным военным потенциалом не достойны государственности, а когда таким странам оказывается коллективная помощь в оброне, их карёжит, так как это в корне расходится с их представлении о мире, где сильный жрет слабого и не иначе.
........
Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter
?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38506
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:49
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
----------------------------ЛАД
Надо продолжать воевать!
----------------------------
Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
У кого "у нас"?
Дуууже смішно, ЛАД. У нас - це у народа України, інтереси якого представляє Президент.
"Бесконечно далеки они от народа".
ЛАД написав:
Вы уже воюете?
Якщо призвуть, то піду. Поки що вважають, що я потрібна та ефективніша на своєму робочому місці.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 29 січ, 2026 15:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38506
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:49
ЛАД написав:
Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter
?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Еслибы во вторую мировую США так помогали СССР (как сейчас Украине), то от него (ссср) осталось бы мокрое место и немцы дошли-бы до Урала
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5659
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:54
Xenon написав:
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Насправді ми дуже далеко від максимума...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:54
Xenon написав:
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
знову не правда. Україна робить в кілька разів менше своїх можливостей, зокрема в частині мобілізації і ефективності витрачання допомоги.
Про ефективність бойових дій нічого сказати не можу, але є підозра, що ефективність 3-штурмової і Скали різні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 29 січ, 2026 15:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5874
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:59
Xenon написав: ЛАД написав:
Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter
?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Еслибы во вторую мировую США так помогали СССР (как сейчас Украине), то от него (ссср) осталось бы мокрое место и немцы дошли-бы до Урала
Тоже верно.
Но, опять же, не противоречит тому, что написал _hunter
.
Помогают так, как помогают. И уже давно понятно, что особо усиливать помощь не будут, а вот уменьшить могут. Собственно говоря, уже уменьшилась из-за отказа в помощи США.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38506
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 16:02
sashaqbl написав: Xenon написав:
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Насправді ми дуже далеко від максимума...
Страна - да.
ЗСУ - по-моему, максимум или очень близко к нему.
Но выход страны на максимум сегодня вряд ли возможен и вряд ли заметно изменит ситуацию.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 29 січ, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38506
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|197866
|
|
|1493
|399854
|
|
|6076
|1107047
|
|