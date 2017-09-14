2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки: 1. На порядок рідше 2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює
ЛАД написав:о тут на форуме некоторое противоречие. С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса". Но запас денег у них пока достаточный и нефть они продают и продавать будут. И им это никто даже не пытается запретить - если запретить, то будет полномасштабный мировой кризис. А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал.
Про "фашистську" я не писав. Фашизм - це конкретний термін. ЩОдо Росії вживають термін "рашизм". В Росії диктатура. Війна і тим більше мобілізація створює ризики для диктатури. Доволі поширене явище - падіння диктатури на тлі невдалої війни. х... ці ризики усвідомлює і намагається мінімізувати. Тому уникає мобілізації. Чи захоче він компенсувати фінансові невдачі військовими в якийсь момент? Можливо. Чи зможе? Хз. Чисто теоретично, російська влада врахувала недоліки першого етапі і технічно готова повторити досвід. З іншого боку з того часу війна стала куди менш популярною. І кількість бажаючих іти, навіть за хороші гроші - зменшується. То я сумніваюся в успішній мобілізації в подальшим проривом фронту.
Дюрі-бачі написав:ЛАД ИМХО якщо в них буде різьке погіршення (наприклад і мобілізація і гіперінфляція одночасно), то диктатура лопне, а якщо поступове, то все витерплять. Нам треба добитися, щоб як в Ірані: за місяць курс х4 і в цей же місяць треба оголосити мобілізацію, як восени 2022
Фантастика в следующем зале. Как мы можем этого добиться? Особенно, чтобы это произошло одновременно?
sashaqbl написав:На жаль, наразі вони, судячи з усього будують літаків більше ніж втрачають.
Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.
Вы "чуть" перепутали - это "итого" 15 - за весь 25й...
hunter, чего уж там мелочиться, подсчитаем за 2022-2025: Станом на січень 2026 року зафіксовано 392 втрачених літака та гелікоптера, що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям[1] (у тому числі за межами території бойових дій). З них: літаків — 210, гелікоптерів — 181, тип не встановлено — 1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%96%D0%B9). За посиланням є табличка, де по кожній втраченій одиниці є інформація. Насолоджуйтесь!
fler написав:Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили. А скільки за весь 2025 рік втратила рф і скільки вона їх побудувала? Шось мені підказує, що навіть сукупна кількість втраченої авіації рф за 2022-2025рр буде значно більше тієї кількості, яку вони за цей час виробили.
Математика - то не ваше. Вилизування дупи головноєбланствующому значно краще виходить. Я писав про тактичну авіацію, яка застосовується на фронті, а не про стратегів.
fler написав: Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.
Вы "чуть" перепутали - это "итого" 15 - за весь 25й...
hunter, ШІ наполягає, щоб ви ознайомились : AI Overview Протягом 2025 року Сили оборони України знищили 65 російських літаків та 17 гелікоптерів, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ. Значних втрат авіація РФ зазнала від ударів далекобійних дронів по аеродромах, зокрема в рамках операції «Павутина». Росія втрачала різні типи техніки: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31 та інші. Загальні втрати авіатехніки: понад 65 літаків та 17 гелікоптерів. Спецоперації: Лише спецпідрозділ «Альфа» СБУ уразив 15 одиниць техніки на аеродромах (11 винищувачів/бомбардувальників та 3 гелікоптери). Ключові удари: Спецоперація «Павутина» (1 червня 2025) пошкодила понад 40 літаків, з яких 10-13 були повністю знищені. Загальний збиток: За оцінками, втрати російської авіації лише від ударів СБУ склали понад $1 млрд. Загальна кількість втрачених літаків РФ (усіма силами) оцінюється як значна, що суттєво обмежило можливості РФ у повітрі.
ЛАД написав:о тут на форуме некоторое противоречие. С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса". ........ А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал.
Про "фашистську" я не писав. Фашизм - це конкретний термін. ЩОдо Росії вживають термін "рашизм".
Вы не писали. Но другие пишут. Регулярно. "Рашизм" это идеология, хотя и весьма эклектичная и не очень определённая. Это не диктатура.
В Росії диктатура. Війна і тим більше мобілізація створює ризики для диктатури. Доволі поширене явище - падіння диктатури на тлі невдалої війни. х... ці ризики усвідомлює і намагається мінімізувати. Тому уникає мобілізації. Чи захоче він компенсувати фінансові невдачі військовими в якийсь момент? Можливо. Чи зможе? Хз. Чисто теоретично, російська влада врахувала недоліки першого етапі і технічно готова повторити досвід. З іншого боку з того часу війна стала куди менш популярною. І кількість бажаючих іти, навіть за хороші гроші - зменшується. То я сумніваюся в успішній мобілізації в подальшим проривом фронту.
С этим согласен и, если помните, писал практически то же самое. Тот пост был обращён к вам только потому, что я использовал вашу цитату.