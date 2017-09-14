RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1660316604166051660616607 ... 16609>
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Нам треба добитися, щоб
в чергове пересвідчусь що бронь/відстрочка/неТОЙгендер(вік чи ВОС) робить з людини безкомпромісного і незламного патріота. Соррі за підкол земляче :lol:
Letusrock
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:29

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Не треба мобілізувати всіх. Треба просто мобілізувати кілька сотень тисяч молодих і вмотивованих бійців, які не підуть в СЗЧ.
"Просто". :)
И где их взять, не расскажете?

треба терміново демографічні бусики і оновлення пологових даних. Але результат буде трохи пізніше, якраз під житомирський контрнаступ-2043
Letusrock
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки:
1. На порядок рідше
2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17730
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:о тут на форуме некоторое противоречие.
С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса".
Но запас денег у них пока достаточный и нефть они продают и продавать будут. И им это никто даже не пытается запретить - если запретить, то будет полномасштабный мировой кризис.
А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал.

Про "фашистську" я не писав. Фашизм - це конкретний термін. ЩОдо Росії вживають термін "рашизм".
В Росії диктатура. Війна і тим більше мобілізація створює ризики для диктатури. Доволі поширене явище - падіння диктатури на тлі невдалої війни.
х... ці ризики усвідомлює і намагається мінімізувати. Тому уникає мобілізації.
Чи захоче він компенсувати фінансові невдачі військовими в якийсь момент? Можливо.
Чи зможе? Хз. Чисто теоретично, російська влада врахувала недоліки першого етапі і технічно готова повторити досвід. З іншого боку з того часу війна стала куди менш популярною. І кількість бажаючих іти, навіть за хороші гроші - зменшується. То я сумніваюся в успішній мобілізації в подальшим проривом фронту.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:34

  Дюрі-бачі написав:ЛАД
ИМХО якщо в них буде різьке погіршення (наприклад і мобілізація і гіперінфляція одночасно), то диктатура лопне, а якщо поступове, то все витерплять.
Нам треба добитися, щоб як в Ірані: за місяць курс х4 і в цей же місяць треба оголосити мобілізацію, як восени 2022
Фантастика в следующем зале.
Как мы можем этого добиться?
Особенно, чтобы это произошло одновременно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38515
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:35

  _hunter написав:
  fler написав:
  sashaqbl написав:На жаль, наразі вони, судячи з усього будують літаків більше ніж втрачають.

Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

Вы "чуть" перепутали :lol: - это "итого" 15 - за весь 25й...

hunter, чего уж там мелочиться, подсчитаем за 2022-2025:
Станом на січень 2026 року зафіксовано 392 втрачених літака та гелікоптера, що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям[1] (у тому числі за межами території бойових дій).
З них: літаків — 210, гелікоптерів — 181, тип не встановлено — 1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%96%D0%B9).
За посиланням є табличка, де по кожній втраченій одиниці є інформація. Насолоджуйтесь!
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили. А скільки за весь 2025 рік втратила рф і скільки вона їх побудувала? Шось мені підказує, що навіть сукупна кількість втраченої авіації рф за 2022-2025рр буде значно більше тієї кількості, яку вони за цей час виробили.

Математика - то не ваше. Вилизування дупи головноєбланствующому значно краще виходить.
Я писав про тактичну авіацію, яка застосовується на фронті, а не про стратегів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:36

  _hunter написав:
  fler написав: Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

Вы "чуть" перепутали :lol: - это "итого" 15 - за весь 25й...

hunter, ШІ наполягає, щоб ви ознайомились :wink: :
AI Overview
Протягом 2025 року Сили оборони України знищили 65 російських літаків та 17 гелікоптерів, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ. Значних втрат авіація РФ зазнала від ударів далекобійних дронів по аеродромах, зокрема в рамках операції «Павутина». Росія втрачала різні типи техніки: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31 та інші.
Загальні втрати авіатехніки: понад 65 літаків та 17 гелікоптерів.
Спецоперації: Лише спецпідрозділ «Альфа» СБУ уразив 15 одиниць техніки на аеродромах (11 винищувачів/бомбардувальників та 3 гелікоптери).
Ключові удари: Спецоперація «Павутина» (1 червня 2025) пошкодила понад 40 літаків, з яких 10-13 були повністю знищені.
Загальний збиток: За оцінками, втрати російської авіації лише від ударів СБУ склали понад $1 млрд.
Загальна кількість втрачених літаків РФ (усіма силами) оцінюється як значна, що суттєво обмежило можливості РФ у повітрі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:38

fler у вас є посвідчення водія?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:о тут на форуме некоторое противоречие.
С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса".
........
А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал.

Про "фашистську" я не писав. Фашизм - це конкретний термін. ЩОдо Росії вживають термін "рашизм".
Вы не писали.
Но другие пишут. Регулярно.
"Рашизм" это идеология, хотя и весьма эклектичная и не очень определённая. Это не диктатура.
В Росії диктатура. Війна і тим більше мобілізація створює ризики для диктатури. Доволі поширене явище - падіння диктатури на тлі невдалої війни.
х... ці ризики усвідомлює і намагається мінімізувати. Тому уникає мобілізації.
Чи захоче він компенсувати фінансові невдачі військовими в якийсь момент? Можливо.
Чи зможе? Хз. Чисто теоретично, російська влада врахувала недоліки першого етапі і технічно готова повторити досвід. З іншого боку з того часу війна стала куди менш популярною. І кількість бажаючих іти, навіть за хороші гроші - зменшується. То я сумніваюся в успішній мобілізації в подальшим проривом фронту.
С этим согласен и, если помните, писал практически то же самое.
Тот пост был обращён к вам только потому, что я использовал вашу цитату.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38515
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1660316604166051660616607 ... 16609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 197911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1107109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15497)
29.01.2026 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.