Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:09

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

Вы "чуть" перепутали :lol: - это "итого" 15 - за весь 25й...

hunter, чего уж там мелочиться, подсчитаем за 2022-2025:

Зачем? :shock: - я просто указал на ошибку: не
  fler написав:Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

а "в том числе и с помощью Паутины - знищили 15 літаків".
28 січня на ресурсах СБУ з'явилось відео серії спецоперацій зі знищення авіації Російської Федерації. Відомство повідомило, що вдалось підірвати 15 літаків на п'яти аеродромах.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/741 ... s-rf-video
_hunter
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:16

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав: Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

Вы "чуть" перепутали :lol: - это "итого" 15 - за весь 25й...

AI Overview
...... Спецоперація «Павутина» (1 червня 2025) пошкодила понад 40 літаків, з яких 10-13 були повністю знищені.
......

Вы к нему чаще обращайтесь - заодно внимательнее читайте, что он вам пишет :lol: - желательно _перед_ тем, как очередную пэрэмогу выносить на загал...
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:18

  Hotab написав:ЛАД


Судя по количеству СЗЧ, это работает не очень хорошо.


Без змоги «собі пояснити» очевидно б ще гірше.

Да.
Но как «собі пояснити» им подскажут. Это будет похуже, чем у нас, но как-то работать будет.
Например, "борьба с враждебным Западом, который хочет поставить РФ на колени". Доказать легко, они это уже делают: "Запад вооружает Украину и воюет с РФ руками украинцев".
Мы считаем, что вооружает слабовато, но для них этого достаточно. Для многих это будет приемлемым объяснением. А если нам дадут дальнобойные ракеты и начнётся их применение, то тем более.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:21

  sashaqbl написав:
  fler написав:емає і не буде. Гарної шоферки з мене не вийде.

Шкода. В нас в бригаді є вакансії діловодів. Не хочете?

Вона ж писала, якщо треба то піде. Але поки їй нетреба.
Тим більше хто буде воювати на інформаційному фронті, коли "кругом врагі"
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:22

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но я говорил именно об утверждениях о фашистской диктатуре, в которых присутствуют оба слова.

Фашизм - це ідеологія. Диктатура - це форма влади.
Вона може бути за формою суспільного устрою як авторитарною так і тоталітарною.
Верно.
Но, по-моему, фашистские диктатуры были тоталитарными.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:25

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Вы "чуть" перепутали :lol: - это "итого" 15 - за весь 25й...

hunter, чего уж там мелочиться, подсчитаем за 2022-2025:

Зачем? :shock: - я просто указал на ошибку: не
  fler написав:Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили.

а "в том числе и с помощью Паутины - знищили 15 літаків".
28 січня на ресурсах СБУ з'явилось відео серії спецоперацій зі знищення авіації Російської Федерації. Відомство повідомило, що вдалось підірвати 15 літаків на п'яти аеродромах.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/741 ... s-rf-video

hunter, тобто вам не вдалося зрозуміти, що літаки знищує не тільки СБУ :D
fler
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:32

  Schmit написав:
  pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу


Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне.
Ну добре, а тепер результат.

Де і що ти пропонував ?

Ти критикуешь і нагнітаешь паніку

Про путіна мовчиш
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Коли щось вже зроблено - то здається (особливо тим хто збоку) що можна було зробити краще.
І це нормально , от тільки нюанс
Можна було уникнути тих помилок які виникли під час того коли робили....
Але якщо б робилось по іншому( щоб уникнути ВІДОМИХ помилок) то не факт що вийшло б краще... адже інші алгоритми роботи створять ІНШІ помилки..

Це я як підприємець зі стажем кажу..
Тому в бізнесі є правило
Не ломай те що вже працює.....
ИМХО коли один із головних КРІ - зібрати певну суму і передати її на вехр, то це і є головна помилка.
Ви хоч раз на примітивномі рівні( так би мовити на пальцях) розбирались для себе скільки і куди йде з зібраного ?
Я стверджую що 97% йде в кишені вам, вашій мамі медсестрі, вашому сусіду двірнику і так далі.......
Тому не треба створювати враження розумного використанням специфічних термінів...
Адже якщо людина ні в ому не розбирається. але вивчила парочку термінів - вона від цього розумнішою все одно не стала.
ПС
алгоритм розрахунку
берете
11 000 000 пенсіонерів
1 000 000 військових
600 000 лікарів
400 000 освітян
і дивитесь скільки на них пішло витрат у вигляді зарплати і податків на їх зарплату
потім дивитесь по своєму вузу витрати на утримання приміщень і пропорціонально множите для України ( якщо у Вас у Вузі -500 працівників то на 800)
потім плюсуєте ці цифри і порівнюєте з Бюдетом..
Після того як побачите що різниця у мільярдах - велика (десь 30-50( а у % мізерна - десь 3
тоді й зрозумієте
що ви бідні тому що ВИ БІДНІ
а не тому що коломойський багатий.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:34

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Гайки сорвать может. Но это происходит далеко не сразу, тем более, в условиях диктатуры, тем более, фашистской.

ИМХО це тільки одразу і буває, бо поступово і голодомор 30 і КНДР може вийти.
Что бывает "одразу"?
Мобилизация и гиперинфляция? Так не бывает. Во всяком случае, не обязательно.
И гиперинфляция действует на людей не моментально. И не всегда приводит к массовым выступлениям против власти. Например, у нас в начале 90-х никаких выступлений не было.

А як добитися? ИМХО якщо "павутину" провести на танкерах повних нафти, то цілком реально
О "танкерах повних нафти" здесь вопрос как-то обсуждали.
Если мы попробует сделать такое, то нас осудит вест мир. И гораздо дружнее, чем осуждают росс. агрессию.
Я уж не говорю о том, что это не обязательно приведёт к мобилизации. И не сразу к гиперинфляции.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:35

  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ


⚡️Найімовірніше війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році, описано в виданні WSJ. https://www.wsj.com/world/russia/how-tr ... s-0854c97e

• Сценарій 1. Продовження війни. Кремль, як і раніше, упевнений, що українська армія зламається раніше, ніж економіка росії, проте Україна ще далека від краху, йдеться у публікації.

• Сценарій 2. Україна здається першою. Якщо Україна вичерпає свої сили, їй, можливо, доведеться піти на угоду, яка буде важко прийняти, але яка буде кращою за альтернативний варіант. Це може спричинити задоволення вимог москви щодо території, обмеження військової могутності України та відновлення впливу росії на життя в країні, при цьому США нададуть лише слабкі гарантії безпеки.

• Сценарій 3. Росія втомлюється. Бізнес-еліта рф давно незадоволена тим, як війна деформує економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва, а також від Китаю, який постачає технології та купує нафту. При цьому поки що, немає жодних ознак того, що Путін переймається негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства.


Ніякого енергетичного перемир"я немає ...

Враховуючи, що при останніх обстрілах рашисти використовували ракети вже 2026 року, то у них тупо немає ракет на зараз

От як вироблять якусь мінімально необхідну кількість, так і знову почнуть
pesikot
