fler написав:емає і не буде. Гарної шоферки з мене не вийде.
Шкода. В нас в бригаді є вакансії діловодів. Не хочете?
Дякую. То мабуть мрія кожного доктора наук - опинитися діловодом у бригаді ЗСУ Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом. Тож вам варто запросити когось іншого - тут на форумі багато фахівців, наприклад, Летусрок, номерні Андрійки і т.п.
pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням. На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють. Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу. Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива? Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра. Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)
Чутки - це до бабок біля під"їзду
Вище я вже написав, можливо, у рашистів тупо немає ракет От як вироблять, так і продовжать
ЛАД написав:Я написал это только к разговорам о "генетике" и пропаганде/воспитании. "вооружённый оккупант-победитель против бесправного побеждённого и "покорённого" населения" позволит себе гораздо больше, чем тот же человек в условиях, когда "Працює закон і ККУ". И это не зависит от национальности.
1 Національності - росіянин в правильному розумінні цього значення - немає 2 Россійської мови - в правильному значені, типу щоб унікально російських слів в російській мові було більше 5% - не має (98% російської це запозичення з іноземної ( в тому числі і української) мови) 3 Якщо країна НОРМАЛЬНА то вона не нападає Якщо країна НЕ НОРМАЛЬНА то вона ВИХОВУЄ ще більших дебілоїдів (ніж генетично можлива кількість в нормальній... тобто в нормальній дебілів1% , а ненормальна до цього генетичного одного виховує ще 20-30% (від загальної кількості населення)
І тоді стається те про що ти пишеш ненормальні дебілоїди/педераційники , стаючи ОКУПАНТАМИ з 20% ненормальних пертворюються у 80% ненормальних.
Як відомо (тобі)
вообще наглость зашкаливает
Хлебало завали, сидишь за хребтом и сиди, и не гавкай оттуда )
ЛАД написав:Hotab Тут очень многие боятся буряточеченов.
Трагедия произошла в квартире на ул. Непокоренные в Харькове в середине января 2026 года. 32-летний мужчина пришел в квартиру своей 63-летней соседки, где они поссорились.
Во время спора мужчина схватил молоток и ударил пенсионерку минимум 6 раз по голове, после чего женщина упала на пол. А злоумышленник принялся кромсать ее шею ножом, а затем вырезал глаз и отрезал часть уха. От полученных ран женщина скончалась на месте. Тело погибшей впоследствии обнаружила ее родственница, которая и вызвала полицию.
Правоохранители задержали садиста «по горячим следам». Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.
ЛАД написав:А если нам дадут дальнобойные ракеты и начнётся их применение, то тем более.
Труси хрестик То ти ХОЧЕШ щоб тобі на голову падало менше 3,14дераційних бомб і ПРОСИШ в Заходу далекобійну зброю Чи тобі ПОДОБАЄТЬСЯ що тебе кожного дня бомблять і ти ЗАСУДЖУЄШ захід за те що він нам дає?
Украинский банкир насмерть выпал из окна отеля в Италии — «самоубийство» или инсценировка?
23 января в центре Милана во дворе гостиницы обнаружили тело 54-летнего Александра Адарича. Итальянская полиция проверяет версию самоубийства, но не исключает вмешательство третьих лиц, так как слишком много странных деталей.
Выяснилось, что номер, из которого выпал Адарич, был оформлен на другое имя. Внутри нашли несколько документов с его фотографией, но разными личными данными.
По словам сотрудников отеля, незадолго до гибели банкир был в номере не один. Неизвестного мужчину видели у окна уже после падения.
Следствие считает, что Адарич прилетел в Италию по деловым вопросам, и сейчас изучает его контакты и встречи в Милане. Также рассматривается версия инсценировки самоубийства.
Ранее Адарич владел несколькими банками в Украине, которые позже были признаны неплатёжеспособными. Его обвиняли в выводе крупных сумм, в Украине он находился в розыске.
Ви не повірите але .. З ранку писала допис про одесита Дмитра, який давно вже живе за кордоном і який надіслав 3,5 млн грн щоб ми змогли викупити 220 старлінків, які неможна зараз ніде за кордоном купити а тут вони коштують всі гроші світу. Все замовили і сіли чекати, бо приїдуть вони через тижня два не раніше. Але тут, в Україні ми знайшли ще 60 міні значно дорожче ніж там але вони вже тут. коштів в нас було вже ..нуль. Навіть трішки мінус Черга на старлінки росла на очах, як черга в МакДональдс, коли його відкрили в Одесі в 2023 році. Я всім написала : хлопці. Нам пощастило, партію замовили але треба чекати ( Так от, тільки що, ще один одесит переказав 1 млн грн (він не хоче, щоб про нього писали але він кожен місяць переказує велику суму) і ми викупили 60 міні, які вже післязавтра буть в нас!!!! Одеса краще місто на землі !