Украинский банкир насмерть выпал из окна отеля в Италии — «самоубийство» или инсценировка?



23 января в центре Милана во дворе гостиницы обнаружили тело 54-летнего Александра Адарича. Итальянская полиция проверяет версию самоубийства, но не исключает вмешательство третьих лиц, так как слишком много странных деталей.



Выяснилось, что номер, из которого выпал Адарич, был оформлен на другое имя. Внутри нашли несколько документов с его фотографией, но разными личными данными.



По словам сотрудников отеля, незадолго до гибели банкир был в номере не один. Неизвестного мужчину видели у окна уже после падения.



Следствие считает, что Адарич прилетел в Италию по деловым вопросам, и сейчас изучает его контакты и встречи в Милане. Также рассматривается версия инсценировки самоубийства.



Ранее Адарич владел несколькими банками в Украине, которые позже были признаны неплатёжеспособными. Его обвиняли в выводе крупных сумм, в Украине он находился в розыске.





