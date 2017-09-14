Украинский банкир насмерть выпал из окна отеля в Италии — «самоубийство» или инсценировка?
23 января в центре Милана во дворе гостиницы обнаружили тело 54-летнего Александра Адарича. Итальянская полиция проверяет версию самоубийства, но не исключает вмешательство третьих лиц, так как слишком много странных деталей.
Выяснилось, что номер, из которого выпал Адарич, был оформлен на другое имя. Внутри нашли несколько документов с его фотографией, но разными личными данными.
По словам сотрудников отеля, незадолго до гибели банкир был в номере не один. Неизвестного мужчину видели у окна уже после падения.
Следствие считает, что Адарич прилетел в Италию по деловым вопросам, и сейчас изучает его контакты и встречи в Милане. Также рассматривается версия инсценировки самоубийства.
Ранее Адарич владел несколькими банками в Украине, которые позже были признаны неплатёжеспособными. Его обвиняли в выводе крупных сумм, в Украине он находился в розыске.
просто "закрытие прачечных", все кто в теме в курсе) а вообще это тупой оффтоп
Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку. Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине. Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии? Украине дороги вредны и противопоказаны?
ЛАД написав:сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
В принципі дороги потрібні.. Правда лайно зявилось коли виявилось що ворог пішов саме по тих які будувались На Київ На Миколаїв І чомусь САМЕ з тих напрямків були ЗНЯТІ і розформовані частини.. А так все правильно Дороги потрібні... До речі Так само як і сокири потрібні.. Правда коли недезинфікованим лезом рубають голову - окупанту- це ДОБРЕ а коли окупант сокирою трощить голову українського немовляти - тоді як?
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі. За словами Трампа, Путін погодився на це. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
этапять!!! а потом можно, правда железнокопытные ур**?...
...хотя не помню перерыва между массовыми обстрелами меньше недели, но...донни ведь уже "остановил ВОСЕМЬ войн" всего то за год президенства ...осталось только примирить Монтекки с Капулетти не ну реально цирк ур**(см. фото по ссылке)...