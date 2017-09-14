fler написав:Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі. За словами Трампа, Путін погодився на це. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Фіцо був правий ...
PS. Але це вже парафія пана холява, він може прокоментувати
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 29 січ, 2026 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) , якби в України було:
- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць) - штурмова авіация 50-100 літаків - бомбери - балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць - далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день - пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Если бы у бабушки были яйца, то это был дедушка. Если бы у Украины было всё перечисленное, то это была бы не Украина, а США, и никто не решился бы напасть.
так США и топило сильнее параши за разоружение Уккраїни
pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють. Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне. Ну добре, а тепер результат.
Де і що ти пропонував ?
Я ж казав, що з памятю у тебе біда.
pesikot написав:Ти критикуешь і нагнітаешь паніку Про путіна мовчиш
Паніку? А ти не панікуй, а головою думай. Путін, кажеш? То це він, а не зелена влада з 2019 від'ємно підготувалась до війни? це путін, а не зелена влада без бою здала величезні території Півдня з ЗАЕС? Це путін, а не 5-6 потужних менеджерів безкарно розкрадали американську допомогу під час війни і спокійно виїхали в Ізраіль? Це путін завадив нам виготовити українську балістику і Фламінго та вдарити у відповідь по енергетиці москви...?
Schmit написав:---=== pesikot ===--- Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють. Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу ---=== ===---
Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне. Ну добре, а тепер результат.
Де і що ти пропонував ?
Я ж казав, що з памятю у тебе біда.
Тобто, ти не можеш пригадати, що ти саме пропонував ?
Проблеми у тебе і дуже великі (можеш скарги подавати)
Ти звичайний триндюк, якій не може згадати, що ти пропонував ? Не може ніяк написати, який план Путіна Ніяк не можеш засуджувати Путіна, лише тільки коли тебе в це мармизою ткнеш
Hotab написав:2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки: 1. На порядок рідше 2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює
навіщо ти мелеш чепуху, на який порядок? чи це в твоїх зімбабве? бо в Україні інші дані.
За перше півріччя 2025 року в Україні зафіксували 587 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, 245 з цих злочинів кваліфікують як зґвалтування. В редакції зазначають, що згідно з запитом у цю статистику не входять випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.
Від початку російського повномасштабного вторгнення українські правоохоронці вже зафіксували 372 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).