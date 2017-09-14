

проводилися певні розслідування сексуальних злочинів радянських (Червоної армії) солдатів проти німецьких жінок у Берліні та на території Німеччини в 1945 році, але вони були обмеженими, несистематичними та здійснювалися переважно самою радянською стороною. Німецькі правоохоронні органи чи суди не проводили таких розслідувань, оскільки в 1945 році Німеччина перебувала під окупацією, а в радянському секторі Берліна та Східній Німеччині місцева влада була під повним контролем СРСР і не мала юрисдикції над радянськими військовослужбовцями. ￼ ￼

Радянська сторона:

• Радянське військове командування знало про масові зґвалтування (згідно з донесеннями НКВС, які надходили Сталіну та Берії вже з кінця 1944 року), але спочатку толерувало або недостатньо реагувало. Було видано окремі накази (наприклад, наказ №006 маршала Рокоссовського), спрямовані на припинення насильства щодо цивільних, але вони мали слабкий ефект. ￼ ￼

• Після середини 1945 року спійманих на зґвалтуваннях солдатів зазвичай карали — від арешту до страти. Радянські військові трибунали розглядали окремі випадки, але їхні архіви досі значною мірою класифіковані. За радянськими даними, було покарано 4148 офіцерів та багатьох рядових за звірства проти німецьких цивільних (включаючи зґвалтування). ￼

• Масовість злочинів (оцінки — щонайменше 100 000 жінок у самому Берліні, до 2 млн по всій Німеччині) не призвела до системного розслідування чи покарання більшості винних. Злочинці часто залишалися безкарними, особливо в перші місяці окупації.

Німецька сторона:

• У 1945 році німецька поліція та судова система були фактично розпущені або підпорядковані окупаційним властям. У радянському секторі Берліна та Східній Німеччині (майбутня НДР) німецькі органи не мали права розслідувати злочини радянських військових.

• У західних секторах Берліна та Західній Німеччині (майбутня ФРН) фіксувалися переважно випадки зґвалтувань західними союзниками, а не радянськими, і там проводилися окремі розслідування британською чи американською військовою поліцією. Радянські злочини не потрапляли під їхню юрисдикцію. ￼

• Післявоєнний період і пізніше (навіть після об’єднання Німеччини в 1990 році) не зафіксовано системних німецьких кримінальних розслідувань цих злочинів — через термін давності, відсутність живих свідків/підозрюваних, політичні обставини та неможливість притягнення радянських/російських громадян до відповідальності



