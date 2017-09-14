|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:36
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Враховуючи, що при останніх обстрілах рашисти використовували ракети вже 2026 року, то у них тупо немає ракет на зараз
схоже ти невиліковний ))
Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає
pesikot
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:38
pesikot написав:
Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає
зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))
sergey_stasyuk555
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:39
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає
зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))
подивився? то йди гуляй далі за кораблем...
Shaman
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:41
Schmit
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:42
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає
зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))
подивився? то йди гуляй далі за кораблем...
Він у нас по фазам місяця чи ретроградному Меркурійю. Але явно з фантомними головними болями
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:48
Hotab написав:
Він у нас по фазам місяця чи ретроградному Меркурійю. Але явно з фантомними головними болями
я ж не патужний зімбабвійський воїн чорногорських фронтов списаний по слабоумію,
стільки брєда як пишуть тутешні псевдопатріоти - не можу все перечитати.
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:50
sergey_stasyuk555 написав:
[ми більше їх військових цілей розхерачим.
Кого крім креветок в день виплати пенсії по інвалідності «хірачить» стасюк? 😅
не можу все перечитати.
Треба себе змусити, стасюк 😅
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Чет 29 січ, 2026 20:53
Hotab написав:
Кого крім креветок в день виплати пенсії по інвалідності «хірачить» стасюк? 😅
хоть би не пиз_дів, виключений младовоєнпєнс...
ти крім крєвєток ще анчоуси єбашиш? ))
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:01
Отак бува сидиш собі в Європі з готовим громадянством, муж чорногорець, а тут рррраз - і не пускають в Європу до своєї хатки. Бо не треба про Україну казати гадості.
Добре що Хантер в Німеччині перебуваючи не світить тут на форумі свої особисті данні, німці ніколи не дізнаються що він тут пише 😅
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:05
Hotab
навіщо ти спамиш тут новинами з твоєї нової "родіни"?
sergey_stasyuk555
