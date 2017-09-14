RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки командування країни-агресора святкувало «захоплення» Куп’янська Харківської області, Сили оборони України проводили секретну операцію, під час якої проникли на російські позиції та відрізали ворога від логістики, пише Максім Такер для The Times у четвер, 29 січня, в матеріалі про «перемогу України всупереч усім очікуванням».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sprava ... 79617.html
Water
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:14

  Господар Вельзевула написав:Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой )
Так что не спешите благодарить Трампа.
Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.


Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:56

  Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.
Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками


Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, короче позитивный персонаж
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
