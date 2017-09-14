|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:08
Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.
❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський
Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого.
Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару.
Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження.
А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:13
Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.
Трамп попросив ...
❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42237
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:14
fler написав:
Ок, поговоримо про вашу сім'ю. Хто там у вас є - дружина, діти, батьки, брати, сестри?
Де вони всі? За кордоном?
В мене діти в Україні. Шкільного віку.
І дружина, і батьки. Батько демобілізований в кінці 22, бо йому виповнилося 60.
Дядько демобілізується цього місяця з тої ж причини.
Брат - комісований після втрати ноги.
От і поговорили про мою сім'ю. Тепер давайте про вашу. Скільки в вас ухилянтів, які вважають, що є ціннішими в тилу?
Востаннє редагувалось sashaqbl
в П'ят 30 січ, 2026 10:18, всього редагувалось 2 разів.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:15
sashaqbl написав: pesikot написав:
Про путіна мовчиш
А ти думаєш, що якщо кожен буде волати очевидну річ: "Путін х...", то щось зміниться?
fler написав:
ле мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.
У вас є ще син і чоловік, які ніяк не долучаться до ЗСУ.
Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.
а якщо проект із замовлення авіаперевізок
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42237
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:16
Letusrock написав:
у кого це у "нас"? Бо в тебе видно вибір є, якщо навіть на тилову штабну посаду нехочеш
В тебе теж є вибір, якщо не шукаєш теплої посади в ЗСУ. Не боїшся, що бусифікують.
Та й у мене зрештою є вибір. Міх влітку лишитися в Хорватії, не повартатися. Та й зараз можу піти в СЗЧ.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:17
flyman написав:
а якщо проект із замовлення авіаперевізок
Авіаперевезення в Україні під час війни - це дуже корисно, важливо і актуально. От тільки не впевнений, чи цивільні цим займаються зараз...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:22
sashaqbl написав: Letusrock написав:
у кого це у "нас"? Бо в тебе видно вибір є, якщо навіть на тилову штабну посаду нехочеш
В тебе теж є вибір, якщо не шукаєш теплої посади в ЗСУ. Не боїшся, що бусифікують.
Та й у мене зрештою є вибір. Міх влітку лишитися в Хорватії, не повартатися. Та й зараз можу піти в СЗЧ.
а хто сперечається? Але різниця в тому що саме шаман лицемірно пише "у нас немає вибору".
P.S. Не вірю в теплі посади в тилу. Точніше вірю в те що в будь-яку хвилину можна з неї піти на підвищення в штурмовики))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2983
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:26
Letusrock написав:
а хто сперечаться? Але різниця в тому що саме шаман лицемірно пише "у нас немає вибору".
P.S. Не вірю в теплі посади в тилу. Точніше вірю в те що в будь-яку хвилину можна з неї піти на підвищення в штурмовики))
В нас в баті були два алкаші. Одного визнали обмежено придатним і відправили ТЦК охороняти.
Іншого таки перевели кудись в піхоту. Але в нього було стільки зальотів, включаючи стрільбу по своїм по синьці...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:29
ЛАД написав:
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Нет, конечн - не гонит: сами идут. В том числе и после новостей "судья Тандыр вышел из СИЗО под залог" - идут с мыслью "нафига оно мне надо - за такую власть воевать"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11409
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:54
ЛАД написав:
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Про корупцію і відкуповування від мобілізації можна ще сказати що це не його відповідальність. Хоча це ЙОГО відповідальність. Він призначає керівників силового блоку.
Досі не прийнято рішення по зниженню мобілізаційного віку. Крок з дозволом на виїзд до 22 років - це взагалі пи**. Це ж явно у відповідальності верховного і монобільшості.
Про Сирсьткого і манька з його скалою я взагалі мовчу. ХОча це теж вертикаль у відповідальності верховного.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|198250
|
|
|1493
|400228
|
|
|6076
|1107538
|
|