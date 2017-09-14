RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16613166141661516616
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чи не те саме я роблю тут?))

М-да. Вам прям медальку треба дати.
Можна посилання на ваш індекс?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:26

  fler написав:що як науковець вона не дуже затребувана. Напевно, в ЗСУ вона ефективніша. Мій h-індекс = 18, отже моя ефективність у науці значно більша. Центр працює як ключова медійна структура в системі Командування Сухопутних військ, що об'єднує військових журналістів та медійників для ведення інформаційної війни. Чи не те саме я роблю тут?))

Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?
Чи ви по айпішнику виявили "когось" і притягнули за державну зраду?
Чи я колись побачу на мавзолеї контактний телефон +7(499)994-99-13?

Ось ще одна науковиця:
Кандидатка фізико-математичних наук із Києва з позивним "Тет" служить у 6 окремому полку ССпО "Рейнджер", що на Хмельниччині. Понад десять років вона працювала в столичному Інституті космічних досліджень. У війську займається РЕБами й РЕРами.

https://suspilne.media/khmelnytskiy/895 ... elniccini/
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:27

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

Ківа теж проффесор, ніби це щось унікальне, ..

Рука-обличчя. Ківа - жінка?

Зараз? Мабуть. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:01

  sashaqbl написав:
  fler написав:Чи не те саме я роблю тут?))

М-да. Вам прям медальку треба дати.
Можна посилання на ваш індекс?

Ні, не можна, тому що те посилання містить, зокрема, інформацію про особистість - ПІБ, фото, місце роботи.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?


Це як ? :) Опосоредковано ? Накачуючи пустопотужність, і тим сприяючи подальшому руйнуванню інфраструктури, економіки України? і це все назло фоксу?
цілились у фокса, а поцілили в Україну :cry:

https://www.youtube.com/shorts/e67zOHYf9Vo
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох згадую свої студеньтьсякі роки, коли ми писали статті і просто вписували викладачів, звичайно що вони перечитували пару раз, хоча не всі)) А ще як згадаю свою кафедру і скільки там було дармоїдів, один препод дуже умний був ТАУ читав, але мав дуже 'бажання' когось навчити. А ще уявляєте на кафедрі робототехніки, робот - не працює))
Зайшов зараз переглянути що там, половина від армії ховається, другий дружину влаштував, ще частина як викладачі ноль без палочки. Зате один якийсь новий з америки то в ньом цей індекс цитувань h-260, оце вже інша справа, може і може чомусь навчити, Нанотехнології та наноматеріали читає. А ще один працює якого ще 15років тому хотіли звільнити, чи жалко може я не знаю, завжди нам говорив надо поставити десь 20% п'ятірок, щоб декан не ругав.
