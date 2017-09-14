RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:37

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  prodigy написав:ЛАД
По территории Прибалтики

давно немає такої географічної назви, Штірліц , парашут не заважає,
методичкі застарілі?

чого немає? :shock: я теж за звичкою вживаю :oops:

один знайомий досі вітає з 23м лютого, каже теж за звичкою, він колишній мешканець Харкова(тиждень тому казав, що ледь не плакав коли пам'ятник Леніну з площі прибрали)
не розуміє в чому проблема?
...
Табори: На території окупованої Німеччини радянська адміністрація використовувала колишні нацистські концтабори (наприклад, Бухенвальд та Заксенгаузен) як "спецтабори" для утримання "ворожих елементів", де тисячі людей гинули від голоду та хвороб.
Можу детальніше розповісти про долю конкретних міст під час штурму або надати інформацію про те, як міжнародна спільнота реагувала на ці події в той час.

...
КРАЇНИ БАЛТІЇ (ніякої прибалтики)
в Україну (ніякого на Україну)

ніколи не зустрічав, що це саме російський топонім...

а використання концтаборів, того ж Бухенвальду, руськими - дуже показово. може ще й кращі, ніж деякі табори ГУЛАГУ...
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:42

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:
  katso написав:Короче детали:
«Достреливал в упор»
Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.

Срана.
Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.

Если ты офицер, был офицером уже в 21(или чуть старше) и немного сталкивался с потрохами и шестерёнками системы, то поймёшь, что на задержание какого то 60ти летнего пердуна, пусть с корочкой из АТО, не поедут несколько 40ка летних майоров на НЕбронированном авто без поддержки Корда там или Альфы, что там сегодня у чёрнорубашечников, да тупо бы оперов молодых, которым "грушу тайсона" размочалить как "два_пальца_ап_асфальт", бусик бы набитый с собой бы взяли.
А так поехало кодло с дыроколами лоха на бапки крутить да трошки помять, на не свезло малёхо...
Надеюсь "синие" с пиками их на берегу Стикса уже ждут...

ти як не намагайся, але твоє місце лише

тому це не твоя справа.

а так трагедія, яку мають розслідувати...
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:43

200 тыс жмуров за 3 недели. путе есть к чему стремиться.

Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:56

  Shaman написав:
  барабашов написав:
  sashaqbl написав:Срана.
Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.

Если ты офицер, был офицером уже в 21(или чуть старше) и немного сталкивался с потрохами и шестерёнками системы, то поймёшь, что на задержание какого то 60ти летнего пердуна, пусть с корочкой из АТО, не поедут несколько 40ка летних майоров на НЕбронированном авто без поддержки Корда там или Альфы, что там сегодня у чёрнорубашечников, да тупо бы оперов молодых, которым "грушу тайсона" размочалить как "два_пальца_ап_асфальт", бусик бы набитый с собой бы взяли.
А так поехало кодло с дыроколами лоха на бапки крутить да трошки помять, на не свезло малёхо...
Надеюсь "синие" с пиками их на берегу Стикса уже ждут...

......
тому це не твоя справа.

а так трагедія, яку мають розслідувати...

Какой-то манией величия попахивает...
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль




Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 13:05

  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

а ти вже знаєш причини аварії? й звісно обстріли тут ні до чого... що за люди?..
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 13:08

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав: Не хочет.
Что дальше?

Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация. Даже если всех мужчин мобилизуют включая вас. Чего хочет питун обсуждать бесполезно. Там могут быть претензии стать правителем солнечной системы или уничтожить целый народ.

Ну як мінімум він чогось хоче. Тобто треба йому щось дати. Якщо нічого не дати(як хоче Зе), то і миру не буде.

*хоча я думаю раніше буди варіанти нічого не дати і одержати мир(наприклад рік тому), наше керівництво не це не пішло.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 13:28

  prodigy написав:один знайомий досі вітає з 23м лютого, каже теж за звичкою, він колишній мешканець Харкова(тиждень тому казав, що ледь не плакав коли пам'ятник Леніну з площі прибрали)
не розуміє в чому проблема?

Після вступу на територію Німеччини у 1945 році підрозділи Червоної армії вчинили масштабні воєнні злочини проти цивільного населення, які тривали й у перші роки окупації (до 1947-го). Основними видами злодіянь були масові зґвалтування, вбивства, мародерство та примусова праця.
Масове сексуальне насильство
Це стало одним із найтрагічніших аспектів радянської окупації.
Масштаби: За оцінками істориків (зокрема Ентоні Бівора), кількість жертв зґвалтувань серед німецьких жінок становить від 860 000 до 2 000 000 осіб.
Географія: Лише у Берліні було зґвалтовано близько 100 000 жінок, причому приблизно 10% із них згодом померли (переважно через самогубства).
Характер: Часто це були групові зґвалтування, що супроводжувалися катуваннями та вбивствами. Жертвами ставали жінки різного віку — від підлітків до літніх людей.
Масові вбивства та розправи
Радянські війська вчиняли акти помсти, часто не розрізняючи військових та цивільних.
Масові страти: Наприклад, у місті Тройенбрітцен (квітень-травень 1945) радянські солдати розстріляли близько 1000 мешканців, переважно чоловіків.
Відомі інциденти: Різанина в Неммерсдорфі (1944) та Метгетені (1945), де було виявлено численні тіла закатованих цивільних та зґвалтованих жінок.
Масові самогубства: Через страх перед звірствами Червоної армії цілі німецькі сім'ї чинили масові самогубства (наприклад, у місті Деммін у 1945 році).
Мародерство та "трофеї"
Грабунок Німеччини мав як стихійний, так і організований характер.
Демонтаж промисловості: Радянська влада організовано вивозила цілі заводи, обладнання та культурні цінності як репарації.
Солдатське мародерство: Рядові бійці масово вилучали особисте майно громадян: годинники, велосипеди, одяг та коштовності. Все, що не могли вивезти, часто просто знищували.
Примусова праця та депортації
Депортація в СРСР: Сотні тисяч цивільних німців та етнічних німців зі Східної Європи були депортовані до Радянського Союзу для примусової праці як "живі репарації".
Табори: На території окупованої Німеччини радянська адміністрація використовувала колишні нацистські концтабори (наприклад, Бухенвальд та Заксенгаузен) як "спецтабори" для утримання "ворожих елементів", де тисячі людей гинули від голоду та хвороб.
Можу детальніше розповісти про долю конкретних міст під час штурму або надати інформацію про те, як міжнародна спільнота реагувала на ці події в той час.

https://www.radiosvoboda.org/a/889532.html

Гарно написано, з фактами(хоча я читав про ті зґвалтування, вони не були настільки вже масові, точно не мільйони), але чомусь опускається ще один факт:
А в Червоній армії не було українців, прибалтів, білорусів і т.д.? Напевно українці не ґвалтували а стояли збоку і курили. :D Чи може то всьо Сталін винуватий? :D Але стоп, Сталін ж не москаль, б***, і тут не сходиться. :D
