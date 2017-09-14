Wirująświatła написав:Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация.
Да, я тоже склонен придерживаться такого сценария.Посмотрим что будет в апреле.Если лучше не станет- страна превратится в обычную страну во время войны-с холодом, закрытыми бизнесами, возможно дефицитом топлива или продуктов, хз. Шевелится будет только оборонка , возможно даже больше людей пойдет в ЗСУ ради еды и зарплаты. На фронт не повлияет, к тыловой жизни страна будет непридатна.
накупят в кредит генераторов и экофлоу. В каждом магазине и на заправках будет услуга зарядка телефона 30 грн, зарядной станции 100 грн/час. Завезут керосиновые обогреватели, керосин будет продаваться в атб там где мыло по 100грн/л. Там же будут продаваться уголь и дрова. Кто побогаче скинутся на нормальный генератор и запитают насосы, лифты, подзарядки телефонов. Кто победнее будет бегать заряжать в ближайший атб. Потом накупят солнечных панелей. Утыкают ими все крыши. Короче неприятно, но не смертельно. Я уже не замечаю 7 часовых блекаутов. Весной летом будут больше времени на улице проводить.
Бизнесы которые не тянут работу на генераторе канешн закроются. Но пока даже детская парикмахерская с э.отоплением не закрылась. Не шарю что там по рентабельности, заряжают генератором экофлоу, потом его высаживают и снова заряжают.
(под экофлоу я имею в виду любые зарядные станции)
смотрю документальный сериал (6 серий) про 2ю мировую. Очень сильно наша война отличается по техническим возможностям. Только на линии фронта все печально. Во Львове уже нет отключений, рестораны работают, деньги тратятся. кто не видел гляньте. https://youtu.be/w0msAx9aF2Q?si=0bNoGu8UNn_kJE3G
Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль
Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось
На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества
А у деяких світло не вимикали взагалі через це Треба ж якось систему балансувати.
а ти вже знаєш причини аварії? й звісно обстріли тут ні до чого... що за люди?..
Мне не нужна причина. Достаточно знать фамилию президента
за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу
Бетон написав:Есть люди-магниты проблем. Они как ходячая катастрофа: где бы ни возникла хоть минимальная вероятность бардака, они туда нырнут с головой. Они не просто находят дерьмо — они его создают, раздувают Такой человек всегда вляпывается сам и обязательно тянет за собой других. Он не решает вопросы — он их генерирует. А если дать ему власть или ресурсы, он утопит в болоте всё, к чему прикоснётся: развалит процессы, оставит после себя только хаос и убытки.
Ну да, ну да.. Один такий постійно лізе в інші країни з війнами, а в його країні люди досі на відро сра.. ходять..
Ну вот куда-то в сторону ЗУ оно все и скукожится... Пока там деньги тратятся - где-то они заканчиваются
Через тривалі відключення світла і сильні морози в більшості ресторанів Києва – сильне падіння відвідуваності, а деякі закриваються – тимчасово або назавжди.
Як виживають заклади в умовах роботи на генераторах і кому зараз найскладніше – в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.