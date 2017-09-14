Додано: Нед 01 лют, 2026 12:42

Water написав: ЛАД написав: ..........

Понятно, об АКССР вы не слышали. ..........Понятно, об АКССР вы не слышали.

Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.

Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє?

Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка .



Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись? Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись?

Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.

С 8 июня 1920 года Карельская трудовая коммуна,25 июля 1923 года преобразована в Автономную Карельскую Социалистическую Советскую Республику в составе РСФСР (),с 5 декабря 1936 года — Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика (),с 31 марта 1940 переименована в Карело-Финскую ССР и выведена из состава РСФСР,с 16 июля 1956 года вновь Карельская АССР в составе РСФСР.Да ковыряйтесь в чём хотите.Правда, посёлок, вроде, назывался Куяломяки.Но ни проживание в "Куйсманмяки", ни слушание "голосов" не улучшило ваши знания истории.Хотя правда, что после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос, но раз затронули, то уточните - где, когда и сколько времени?