Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:10


Тверезий погляд на ситуацію, що складається - майже один в один мої дописи, які видаляють (але це поки що).
- 3:10 зупинка війни - це план Трампа, продовження війни - це план путіна і Зе;
- 4:30 атаки на російські НПЗ - сумнівні результати;
- 7:30 після миру путін обов'язково знову нападе, якщо готуватись як у 2019-2022;
- 11:00 ППО міст - за 4 роки потрібно було наростити парк Гепардів, Скайнексів, Скайсентінелів і тому подібного;
- 14:00 "росія скоро рухне" - ФСБшні наративи, які часто повторюють і наші потужники;
- 16:00 зенітні дрони не справляться з реактивними шахідами;
- 17:00 дякуючи Зе Україна втратила багато хороших шансів на вихід з війни;
- 23:00 умови виходу з війни щоразу погіршуються;
- 28:00 чим все закінчиться, якщо війну не зупинити - "через 5-6 років сидітимемо десь в еміграції і дискутуватимемо, хто винен, що ми в черговий раз втратили державу".
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 лют, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:14

  ЛАД написав:после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.

Сама собою, плюс фіни ніколи в Сибір не засилались. Я зрозумів шо вам шось доводить це марна трата часу, гортайте далі свій підручник історії.
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос

Вчора, ви забули? Я- ні.
  ЛАД написав:Вы уже в оккупации?
Water
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:18

  Сибарит написав:Там, где требуется полное выключение, все равно, что выключать :)

Спробуйте розмістить "десь" десяток бабушкофонів, налаштуйте режим автовідповіді, дайте номери форумчанам, напишіть час Ч, засікайте звідки летить.
Water
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:34

  Water написав:
  ЛАД написав:после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.

Сама собою, плюс фіни ніколи в Сибір не засилались. Я зрозумів шо вам шось доводить це марна трата часу, гортайте далі свій підручник історії.

Понятно, такому знатоку, как вы, підручник історії не потрібен.
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос

Вчора, ви забули? Я- ні.
  ЛАД написав:Вы уже в оккупации?
Вы и вопросы не в состоянии понимать.
Вопрос был о "лёгкости" пенсионеру с оккупированноф территории доьраться "до найближчої Грузії або Туреччини". Вы в ответ, как на ветке об эмиграции, продемонстрировали умение пользоваться гуглом и привели цены на билеты Минводы-Тбилиси.
Но сейчас на прямой вопрос вы не ответили.
ЛАД
2
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:37

  ЛАД написав:Но сейчас на прямой вопрос вы не ответили.

Залишитесь без усього, шо було у вашому житті за 75 років- атвєтітє.
Water
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:40

отойво

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:......
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...

тей
"Знаток мови" - той.

отойво
flyman
Аватар користувача
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:41

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:.........
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

Не знаком с правилами пользования телефоном в армии/на фронте, но почему с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее?

Не на всех есть режим полета. Там, где есть, его непросто найти и неудобно работать.
Ну и функционал в режиме полета очень сильно ограничен.

ЗЫ Там, где требуется полное выключение, все равно, что выключать :)

на бабушкафоні нема, а на смарті легко
flyman
Аватар користувача
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:43

Schmit
Ви та Ко переймалися блекаутами на рф. Ось знайшла підбірку, де саме на рф сидять без світла та/або без тепла станом на 28 січня - 31 січня 2026.
"У будь-який момент часу від кількох сотень до кількох тисяч будинків залишаються без опалення. Випадають цілком невеликі міста, де 30-40 градусів морозу на вулиці. Причина – старі мережі та перевантаження. Причому найбільші проблеми – в Підмосков'ї. Регіон перенаселений, там побудували колосальні обсяги житла. Через перепади навантаження страждає забудова попередніх періодів."
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... svitla.htm
fler
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:44

якби без бурятів і зсилок

  Water написав:
  ЛАД написав:после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.

Сама собою, плюс фіни ніколи в Сибір не засилались. Я зрозумів шо вам шось доводить це марна трата часу, гортайте далі свій підручник історії.
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос

Вчора, ви забули? Я- ні.
  ЛАД написав:Вы уже в оккупации?

альтернативна історія без бурятів і зсилок з двома неньками
flyman
Аватар користувача
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:47

  Water написав:
  ЛАД написав:Но сейчас на прямой вопрос вы не ответили.

Залишитесь без усього, шо було у вашому житті за 75 років- атвєтітє.

Даже когда я "залишусь без усього", я не смогу ответить на вопрос где, когда и сколько вы были в оккупации.
Всё с вами понятно. Спасибо.
ЛАД
2
 
2
2
6
