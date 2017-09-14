|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 19:46
BIGor написав:
Ви зовсім клепку втратили? Яким боком я за Зе?? І яким сином це війна для багатих, якщо війна доя бідних? Якщо - ні, то давайте хоч якісь аргументи, а не демагогію.
Що я втратив?
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Це рішення вперше чергу битиме по бідним(бо економіка, пенсійний фонд і т.д.)
та національно-свідомим, бо завезених бангладешців-зимбабвійців "паляницями" не заїбеш
Середній клас теж буже відходити подалі від солідарності, бо остаточно зрозуміло
шо кожен сам за себе, і спасіння буде тільки індивідуальне, не колективне
Але тут ви фактично підтримали владу, для відмазки лепочучи щось про бідних та багатих.
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 01 лют, 2026 19:58, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Повідомлень: 5240
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 219 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 19:46
flyman написав:
Роковой год ... три дев"ятки ... трьохбуквенний Хой
А ви откуда знаете, пан Флайман?
Ви шо, москалив слушаете?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1234
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 19:52
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Роковой год ... три дев"ятки ... трьохбуквенний Хой
А ви откуда знаете, пан Флайман?
Ви шо, москалив слушаете?
бабка Хоя українка, в нього навіть пісня була українською
ну та його творчість близька до укр.попфолкльору та навіть надихала
"Life" ще більше схожа
fox767676
Повідомлень: 5240
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 219 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:02
fox767676 написав:
наше покоління десь 1965-1980 р.н. (я трохи пізніше)
перші 30-35 років як сир в маслі катались
стерильне, але безхмарне брежнєвсько-щербицьке дитинство
Так і пиши, що ти дитиночка партномеклатури, у якого було безхмарне дитинство
І ти, дитиночкою, катався як сир у маслі
pesikot
Повідомлень: 13257
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:07
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Роковой год ... три дев"ятки ... трьохбуквенний Хой
А ви откуда знаете, пан Флайман?
Ви шо, москалив слушаете?
"Роковий год" ГВ згадав, а тепер перекидає стрілки, як так (с)?
flyman
Повідомлень: 42257
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2876 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:11
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
Що, з першого разу не дійшло?Так, зупиниться
і часу підготувати оборону у нас буде десь до кінця президенства Трампа.
Звідки ти це взяв ?
Поясни )
Якщо ти сам писав
Schmit написав:
Пу хоче продовження, бо набирає темп і тільки так зможе захопити всю Україну.
Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.
Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
pesikot написав:
Що заважає Путіну зараз зупинитись ?
І чому він все ще не зупинився ?
А навіщо йому зупинятись без домовленості, якщо у нього все ок.
Це у нас проблеми на фронті, це у нас проблеми з мобілізацією, це до Києва, а не до москви чи не щодня долітають урарні дрони, це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, це нам загрожує орбанізація ЄС...
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Schmit
Повідомлень: 5398
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:13
Wirująświatła написав:
В январе 2026 года Россия использовала рекордное количество баллистических ракет по Украине, — военный эксперт Коваленко.
По данным эксперта Александра Коваленко, в первую неделю января было зафиксировано 18 пусков баллистических ракет, из которых удалось сбить только одну. Во вторую неделю Россия использовала 38 ракет 9М723, KN-23 и ракеты 5В55 из комплексов С-300 — из них было перехвачено 11 целей.
В третью неделю из 23 ракет удалось сбить 14. В последнюю неделю месяца и оставшиеся дни было выпущено еще 12 ракет, из которых сбили пять.
Всего за январь Россия использовала 91 баллистическую ракету, что стало абсолютным рекордами за всю войну, превзойдя предыдущий рекорд октября 2025 года, когда было выпущено 89 ракет.
Эксперт отмечает, что баллистические ракеты стали основным оружием ударов, вытеснив крылатые ракеты Х-101 и 3М14 «Калибр». Эти ракеты применяются почти в 2,5 раза чаще, чем дозвуковые крылатые ракеты, и используются практически ежедневно.
По словам Коваленко, противодействие баллистическим ракетам может стать одним из главных вызовов для украинской ПВО в 2026 году, так как Россия продолжит наращивать масштаб таких ударов.
Незламники кажуть, що це останні, "з коліс".
стоп Шахедам на Старліках
-
Повідомлень: 42257
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2876 раз.
-
fox767676 написав:
Що я втратив?
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Это приведет к эффекту бутылочного горлышка в мобилизации, точнее к более быстрому наступлению оного- если раньше тикали до 17 (а наиболее прошаренные-до 15) то теперь втекли и до 23.
Но я за такое решение,так как считаю кармически плохим желание, что бы кто-то за меня воевал.Потужный правильно сделал, помиловав хоть этих пацанов, уверен они всю жизнь его будут помнить и благодарить, возможно даже где-то в далеких краях, когда-то будут показывать своим внукам его фотографию и пояснять, что дедушка выжил лишь благодаря милости этого великого полководца и архистратига!
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1234
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Що я втратив?
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Это приведет к эффекту бутылочного горлышка в мобилизации, точнее к более быстрому наступлению оного- если раньше тикали до 17 (а наиболее прошаренные-до 15) то теперь втекли и до 23.
Но я за такое решение,так как считаю кармически плохим желание, что бы кто-то за меня воевал.Потужный правильно сделал, помиловав хоть этих пацанов, уверен они всю жизнь его будут помнить и благодарить, возможно даже где-то в далеких краях, когда-то будут показывать своим внукам его фотографию и пояснять, что дедушка выжил лишь благодаря милости этого великого полководца и архистратига!
до М60 і вище нема "горлишка", там, навпаки, широке і глибоке дно
flyman
Повідомлень: 42257
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2876 раз.
flyman написав:
Незламники кажуть, що це останні, "з коліс".
стоп Шахедам на Старліках
✅ **Краткий пересказ видео**
**Название:** Shaheds Suddenly Got Less Effective — Here’s Why
**Канал:** Professor Gerdes Explains 🇺🇦
**Длительность:** 15:53
**Дата публикации:** 1 февраля 2026
### Краткое содержание:
Видео объясняет, почему эффективность российских дронов-камикадзе Shahed (Герань) резко упала в последнее время.
### Основные тезисы:
1. Россия активно использовала терминалы Starlink на дронах Shahed, чтобы значительно увеличить дальность и точность ударов (в том числе по гражданским объектам: поездам, грузовикам, жилым кварталам).
2. Украина (через министра цифровой трансформации Фёдорова) оперативно обратилась к SpaceX с просьбой ограничить использование Starlink на вражеских дронах.
3. SpaceX ввела два ключевых технических ограничения:
- Ограничение скорости движения терминала до **75 км/ч** (Shahed летают быстрее)
- Требование авторизации терминала через украинские военные сети
4. В результате дроны Shahed стали значительно менее точными и эффективными, особенно при попытке наносить удары по удалённым целям.
5. Ограничения носят временный характер, но уже заметно снизили угрозу от Shahed. При этом они частично затрагивают и украинские дроны (их тоже приходится авторизовывать).
6. Автор подчёркивает, что это важный технологический успех Украины и SpaceX в противодействии российским дронам.
Видео сочетает техническое объяснение с актуальной сводкой боевых действий (бои под Покровском, удары по гражданской инфраструктуре, спасение гражданских в Донецкой области).
Wirująświatła
Повідомлень: 31429
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3517 раз.
