Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:20
pesikot написав: Banderlog написав:
ще раз. Ніякого терозму
в ударах по енергетиці нема. Шо ще не ясно? Я писав лиш що ми робим теж саме- бєм по енергетиці росії
І по енергетиці на окупованих територіях та криму. На яких проживають громадяни України. Хіба ти проти коли по підстанціях в Криму наносять удари? Ні?
Правильно я теж за.
Як ти рашистів виправдовуеш - "Ніякого терозму" немає
Ще й в клавіатуру не попадаєш )
То тебе можно по обличчю бити, ти не відповіси .. )
харош нести чуш. Хто сказав що удари по тец тероризм? Ти сам придумав?
ладно, удари росії по тец тероризм а наші удари по їх енергетиці не тероризм.
Ти мене переконав.
Коли блекаут в москві? І міжнародний суд над путіном в гаазі?
Banderlog
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:22
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ще раз. Ніякого терозму
в ударах по енергетиці нема. Шо ще не ясно? Я писав лиш що ми робим теж саме- бєм по енергетиці росії
І по енергетиці на окупованих територіях та криму. На яких проживають громадяни України. Хіба ти проти коли по підстанціях в Криму наносять удари? Ні?
Правильно я теж за.
Як ти рашистів виправдовуеш - "Ніякого терозму" немає
Ще й в клавіатуру не попадаєш )
То тебе можно по обличчю бити, ти не відповіси .. )
харош нести чуш. Хто сказав що удари по тец тероризм? Ти сам придумав?
ладно, удари росії по тец тероризм а наші удари по їх енергетиці не тероризм.
Ти мене переконав. Коли блекаут в москві? І міжнародний суд над путіном в гаазі?
Ніколи , бояться
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 04 лют, 2026 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко
и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ
Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.
_hunter
Повідомлень: 11445
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
_hunter написав:
Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко
и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ
Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.
білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону
п идо ры
п.п.с. я видел как взрывали на КапЯре в 1990
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 04 лют, 2026 19:37, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:34
Vadim_ написав:
Капать
, . хто на кого напав у 2014, 2022 ?
вони на нас. Шо не ясно. Вони напали, бють нас ми їх. Шо не понятно? Війна на виснаження, до останнього росіянина. Ти проти того щоб ми били по енергетиці окупованої запорізької області, бо там мерзнуть мирні жителі українські громадяни?
Ні? Я теж за ракетні удари! Значить НІЯКОГО енергетичного перемирря .
Лиш мир. І демобілізація.
Banderlog
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:41
Banderlog написав: Vadim_ написав:
Капать
, . хто на кого напав у 2014, 2022 ?
вони на нас. Шо не ясно. Вони напали, бють нас ми їх. Шо не понятно? Війна на виснаження, до останнього росіянина. Ти проти того щоб ми били по енергетиці окупованої запорізької області, бо там мерзнуть мирні жителі українські громадяни?
Ні? Я теж за ракетні удари! Значить НІЯКОГО енергетичного перемирря .
Лиш мир. І демобілізація.
их полезные ископаемые и наши сравнивали , ЯО у нас нету , европе и америке мы уже надоели
нету ни в америке ни европе стальных крашанок
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 04 лют, 2026 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
Vadim_ написав: _hunter написав:
Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко
и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ
Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.
білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону ......
Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было
_hunter
Повідомлень: 11445
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
_hunter написав:
Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко
и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ
Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.
А як без бою здали Південь країни з купою населених пунктів, з ЗАЕС, сотні тисяч громадян миттєво потрапили в окупацію, то це не була державна зрада? Хоть хтось поніс відповідальність?
Тепер Зе переможно заявляє "ми не здамо Донбас і ЗАЕС без бою". Сам же здав ЗАЕС ворогу ще 2022, а від Донбасу вже залишився клаптик, який тане щодня і тепер "не здамо без бою". Горе нам з таким керівництвом.
Schmit
Повідомлень: 5404
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
_hunter написав: Vadim_ написав:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко
и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ
Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей
.
білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону ......[/quote]
Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было
[/quote]
в сортире рф как то получилось а мы тупые дурачьки
?
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
европе и америке нужны дешовые минералы рф , всё, кина не будет
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
