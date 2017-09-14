|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:53
Господар Вельзевула написав:
Мой близкий человек работает на предприятии, входящего в группу предприятий одного не скандально, но известного олигарха из списка Форбс.
Одобрена покупка нескольких когенерационных установок для работы оного предприятия, проще говоря- газовые электростанции.Предполагать что купилось от фонаря, без анализа и инсайдов-я лично не могу. Территориально-Днепр.
Вывод-в ближайшее время оккупации и боев за город не ждем,как и обвала фронта. Покупка как бы на миллионы евро, даже доки видел в виде файлов на телефоне, количество и сумму тупо не хочу писать.
Ждем или полную ж*** с электричеством надолго, так как приедут они в лучшем случае к маю, покупка не на сейчас, или такой цены что дешевле делать электрику с газа,которого у нас вроде бы своего тоже нет.
Лично нам это сулит-обвал по цепочке сразу мелкого бизнеса, не выруливающего на генераторах, потом уменьшения и пропажи дохода у тех, кто кормился предоставляя услуги или жилье представителям оного, снижение стоимости аренды и продажи недвижимости.
Война доходит в тылы уже не только дронами и ТЦК. Война доходит в тылы уже теплом, горячей водой, светом и пустым кошельком.
чому Ви вважаєте що олігарх не помиляється? Хіба до того він нічого не втрачав?
До того ж є шанси що він когенераційну установку купляє сам в себе, щоб таким способом вивести гроші ? І не приїде вона до мая бо в маю вже дніпро буде в зоні бойових дій?
Доречі Ви в курсі що до запоріжжя вже нема залізничного сполучення? Крайня точка поїзда дніпро...
Воно якось за стражданнями киян з новинних стрічок не видно. Як і скільки будинків не підключені до тепломережі в херсоні.
Banderlog
- Повідомлень: 4587
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:57
Banderlog написав:
.........
Инфраструктура является системой с накопленным износом. Когда удары идут волнами, даже относительно редкими, они накладываются на уже повреждённую, временно восстановленную или работающую в аварийном режиме сеть.
.........
Думаю, это основное.
Любую систему можно латать, но не бесконечно. В какой-то момент она рушится окончательно.
И ли, по крайней мере, её восстановление или хотя бы поддержание в более-менее рабочем состоянии требует больших средств и времени.
2
2
6
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:05
sashaqbl
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:11
а тепер згадаєм, що добра частина системи належить приватним особам.
І одна справа коли на залишку експлатаційного ресурсу косити бабло інша коли потрібно вкидати гроші знаючи що будуть нові удари. Чи є у вас певність що приватний власник не відкладе ремонт на невизначений час?
Якось інформація, що нема смислу відновлювати теплову генерацію довіря не викликає.
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:12
Господар Вельзевула написав:
Мой близкий человек работает на предприятии, входящего в группу предприятий одного не скандально, но известного олигарха из списка Форбс.
Одобрена покупка нескольких когенерационных установок для работы оного предприятия, проще говоря- газовые электростанции.Предполагать что купилось от фонаря, без анализа и инсайдов-я лично не могу. Территориально-Днепр.
Вывод-в ближайшее время оккупации и боев за город не ждем,как и обвала фронта. Покупка как бы на миллионы евро, даже доки видел в виде файлов на телефоне, количество и сумму тупо не хочу писать.
Ждем или полную ж*** с электричеством надолго, так как приедут они в лучшем случае к маю, покупка не на сейчас, или такой цены что дешевле делать электрику с газа,которого у нас вроде бы своего тоже нет.
Лично нам это сулит-обвал по цепочке сразу мелкого бизнеса, не выруливающего на генераторах, потом уменьшения и пропажи дохода у тех, кто кормился предоставляя услуги или жилье представителям оного, снижение стоимости аренды и продажи недвижимости.
Война доходит в тылы уже не только дронами и ТЦК. Война доходит в тылы уже теплом, горячей водой, светом и пустым кошельком.
на $150 в місяць на ніс в тилу від партнерів по IBAN (напряму, без посередників), можна протягнути дооооовгоооо,
але $1 млрд в місяць 25 лямам, це всього $40 кожному, маловато будєт
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:14
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:16
а "двушка в мск" (с) (тм)?
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:19
andrijk777 написав:
.........Під "хотіннями миру" я розумію зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов! Це найбільш логічний мир!
Згідно цього - пу і Зе і Європа миру не хочуть.
Трамп - хоче.
Это откуда?
На "зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов" Зеленский, вроде, согласен.
Или "особливими умовами" вы называете желание гарантий Запада (включая США)?
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:20
ермасня не знает что уже и придумать, все более идиотские оправдания ищет
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:24
Може розглянемо ситуацію в цілому а не будемо вихоплювати кадрики?
1 Війна 4 олки
2 Активна війна на 10% фронту в трьох локаціях
питання - а чому не на 100% ? Може тому що педерація незважаючи на свої розміри і людські ресурси НЕ В СТАНІ зібрати армію чисельністю яка зможе вести активні бойові дії не на 100 км фронту а на 1300 км фронту
3 Яка у % відношенні кількість населення України потерпає від ракетних ударів?
80% -Харків+Херсон = 3% населення
50% Дніпро+Запоріжжя+Одеса= 5% населення
30% Київ = 10% населення
20% Вінниця = 2% населення
10% Львів+Тернопіль+Луцьк
1% Ужгород
Що виходить?
Ракетні удари роблять важким життя максимум для 30% населення України... А коли доберуться до ще 70% ? через 10 років?
Висновки самі зробите?
