Господар Вельзевула написав:

Мой близкий человек работает на предприятии, входящего в группу предприятий одного не скандально, но известного олигарха из списка Форбс.Одобрена покупка нескольких когенерационных установок для работы оного предприятия, проще говоря- газовые электростанции.Предполагать что купилось от фонаря, без анализа и инсайдов-я лично не могу. Территориально-Днепр.Вывод-в ближайшее время оккупации и боев за город не ждем,как и обвала фронта. Покупка как бы на миллионы евро, даже доки видел в виде файлов на телефоне, количество и сумму тупо не хочу писать.Ждем или полную ж*** с электричеством надолго, так как приедут они в лучшем случае к маю, покупка не на сейчас, или такой цены что дешевле делать электрику с газа,которого у нас вроде бы своего тоже нет.Лично нам это сулит-обвал по цепочке сразу мелкого бизнеса, не выруливающего на генераторах, потом уменьшения и пропажи дохода у тех, кто кормился предоставляя услуги или жилье представителям оного, снижение стоимости аренды и продажи недвижимости.Война доходит в тылы уже не только дронами и ТЦК. Война доходит в тылы уже теплом, горячей водой, светом и пустым кошельком.