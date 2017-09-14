Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни)) Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць. А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць. Чи то у нас по країні бродить вже кілька армій СЗЧ-шників, чи то бусики займаються лише "обилечиванием пасажиров" а ніякою не мобілізацією, чи то наш гарант трохи пи..ть (разів так в 10)
Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни)) Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць. А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.
На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті. А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих. І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...
serg1974 написав:Banderlog я хотел сказать что исходя из информации в приложении Укрзализныци можно сделать вывод что в само в Запорожье поезда не идут. А что касается реплики Господаря насчет крайней точки в Днепре то это явно не так. Ведь между Днепром и Запорожьем достаточно станций. Который и могли назначить перевалочными
Serg1974 ви дражнитись? перевалочна станція поки дніпро. На решті безпечну перевалку організувати не можливо. Росія бє по поїздах. Може зараз, після того як росіянам Ілон маск відключив старлінк ситуація покращиться але я думаю що ні. Залізна дорога постійно моніториться розвіддронами. Читайте коментарі в телеграмі https://t.me/zaborzp/120149 https://m.youtube.com/shorts/A49AvoyrMB4 https://armyinform.com.ua/2026/01/30/za ... rovshhyni/ Вам один живий форумчанин з дніпра і другий з запорізької області пише що перевалка в дніпрі а ви упорно користуєтесь умствєєнимі соображєніями... при всій повазі, для чого Вам спілкування на форумі, якщо голосам в голові ви довіряєте більше? P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.
Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни)) Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць. А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.
На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті. А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих. І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...