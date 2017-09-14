|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 лют, 2026 14:55
Banderlog написав:
P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.
це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?
Letusrock
Повідомлень: 2999
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 14:59
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.
На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті.
А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих.
І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...
Хто шо заперечував? Забирання телефонів почалось з штурмових та десантноштурмових бригад.
І воно ефективне, непомітно за останній час ми почали жити в смартфоні. Там все від звязку з рідними та знайомими до фінансів та топографічних карт і доступу до новин.
Те що рідні не знають... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б
Вільний український нарід доволі таки послушний і привчений до життя в концлагері.
Пасіонарії йшли в 22му а зараз везуть бусифікованих, забитих батогами і налогами.
Banderlog
Повідомлень: 4590
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:05
Letusrock написав: Banderlog написав:
P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.
це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?
Тут задачі різні, противник ставить задачу паралізувати місто, як херсон.
Окрім того в бахмуті воював вагнер, російський спецназ і українське ссо. Еліта. Таких людей за пару років на лавці не настрогаєш.
Banderlog
Повідомлень: 4590
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:09
Banderlog написав: Letusrock написав: Banderlog написав:
P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.
це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?
Тут задачі різні, противник ставить задачу паралізувати місто, як херсон.
Окрім того в бахмуті воював вагнер, російський спецназ і українське ссо. Еліта. Таких людей за пару років на лавці не настрогаєш.
просачуються і накопичуються не ремби
flyman
Повідомлень: 42272
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2875 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:16
Переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно, плодотворно;
следующий этап конструктивных и плодотворных переговоров ориентировочно пройдет осенью )))
Xenon
Повідомлень: 5671
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:20
Banderlog написав:
... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б
Мінімум 2 випадки знаю коли служили в ТРО, дружини і сусіди знали, що там кілька десятків земляків в районі Роботине-Кам'янське (Запорізька обл.) і все було відносно добре. Якщо когось десь поранило, то побратими рідних повідомляли одразу.
. А буквально з місяць тому їх перевезли кудсь і не можна не тільки зв'язатись, а навіть незнаюьть з ким тепер служить.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5904
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 647 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:23
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б
Мінімум 2 випадки знаю коли служили в ТРО, дружини і сусіди знали, що там кілька десятків земляків в районі Роботино-Кам'янське (Запорізька обл.) і все було відносно добре. Якщо когось десь поранило, то побратими рідних повідомляли одразу.
. А буквально з місяць тому їх перевезли кудсь і не можна не тільки зв'язатись, а навіть незнаюьть з ким тепер служить.
мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині, де, телефон командира роти?
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:26
Vadim_ написав:
мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині?
так от уявімо: чоловік пішов на позицію, там звісно зв'язку нема, але його кум/сват/брат, який з ним служить, у відносному "тилу" і міг поговорити, заспокоїти. А тепер тиждень зв'язку нема і не зрозуміло кому дзвонити.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5904
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 647 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:32
Виборів під час війни в Україні не буде
Нажаль можна константувати що Україна з ним приречена, і йти він не збирається.
BeneFuckTor
Повідомлень: 433
З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 30 раз.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:34
Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині?
так от уявімо: чоловік пішов на позицію, там звісно зв'язку нема, але його кум/сват/брат, який з ним служить, у відносному "тилу" і міг поговорити, заспокоїти. А тепер тиждень зв'язку нема і не зрозуміло кому дзвонити.
все змінюється , в ТЦК нехай ідуть і настойчиво запитують,дуже настойчиво
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
