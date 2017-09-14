RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.

це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:59

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.

На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті.
А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих.
І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...

Хто шо заперечував? Забирання телефонів почалось з штурмових та десантноштурмових бригад.
І воно ефективне, непомітно за останній час ми почали жити в смартфоні. Там все від звязку з рідними та знайомими до фінансів та топографічних карт і доступу до новин.
Те що рідні не знають... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б :lol:
Вільний український нарід доволі таки послушний і привчений до життя в концлагері.
Пасіонарії йшли в 22му а зараз везуть бусифікованих, забитих батогами і налогами.
Banderlog

 




 

 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:05

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.

це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?

Тут задачі різні, противник ставить задачу паралізувати місто, як херсон.
Окрім того в бахмуті воював вагнер, російський спецназ і українське ссо. Еліта. Таких людей за пару років на лавці не настрогаєш.
Banderlog

 




 

 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:09

просачуються і накопичуються

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.

це в плані обстрілів та дронів? Тому що Бахмут в 10 разів менший і на нього взяття було задіяно під 100тис особового складу противника (по офіц.даним). на запоріжжя тоді потрібно мільйон?

Тут задачі різні, противник ставить задачу паралізувати місто, як херсон.
Окрім того в бахмуті воював вагнер, російський спецназ і українське ссо. Еліта. Таких людей за пару років на лавці не настрогаєш.

просачуються і накопичуються не ремби
flyman

 




 

 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:16

Переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно, плодотворно;
следующий этап конструктивных и плодотворных переговоров ориентировочно пройдет осенью )))
Xenon
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б

Мінімум 2 випадки знаю коли служили в ТРО, дружини і сусіди знали, що там кілька десятків земляків в районі Роботине-Кам'янське (Запорізька обл.) і все було відносно добре. Якщо когось десь поранило, то побратими рідних повідомляли одразу.
. А буквально з місяць тому їх перевезли кудсь і не можна не тільки зв'язатись, а навіть незнаюьть з ким тепер служить.
Дюрі-бачі

 




 

 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:23

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:... ну так забороняють повідомляти. І люди не повідомляють. Повідомляли б то рідні знали б

Мінімум 2 випадки знаю коли служили в ТРО, дружини і сусіди знали, що там кілька десятків земляків в районі Роботино-Кам'янське (Запорізька обл.) і все було відносно добре. Якщо когось десь поранило, то побратими рідних повідомляли одразу.
. А буквально з місяць тому їх перевезли кудсь і не можна не тільки зв'язатись, а навіть незнаюьть з ким тепер служить.

мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині, де, телефон командира роти?
Vadim_

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині?

так от уявімо: чоловік пішов на позицію, там звісно зв'язку нема, але його кум/сват/брат, який з ним служить, у відносному "тилу" і міг поговорити, заспокоїти. А тепер тиждень зв'язку нема і не зрозуміло кому дзвонити.
Дюрі-бачі

 




 

 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виборів під час війни в Україні не буде


Нажаль можна константувати що Україна з ним приречена, і йти він не збирається.
BeneFuckTor
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:34

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині?

так от уявімо: чоловік пішов на позицію, там звісно зв'язку нема, але його кум/сват/брат, який з ним служить, у відносному "тилу" і міг поговорити, заспокоїти. А тепер тиждень зв'язку нема і не зрозуміло кому дзвонити.

все змінюється , в ТЦК нехай ідуть і настойчиво запитують,дуже настойчиво
Vadim_

 




 

 
