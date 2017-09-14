сьогодні літун-орденоносець журналіст Ігнат заявить по марафону по хатабовські - в що ви зробили, сидячі вдома щоб захистити небо
Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО... тільки в штурмовики. Ну і результат ось такий: https://t.me/infoprostirukraine/51347
чому не можна в добровільні мобільні групи? тобі треба це пояснювати, дорослому чоловіку? я два роки тому питав у знайомого полковника, чи можна добровільно долучитись?
відповідь така:
місцеві мобільні групи ППО- не спільнота для провадження вільного часу, це бойова одиниця, яка має виконувати накази і нести вахту стільки часу, скільки потрібно ... а як би це були добровільні (як інколи людям бажається), ти виходило таке: -так хлопці, я 8 годин відстрелявся, дуже змерз, я до додому а ви тримайтесь вже без мене -Петрович, так передали, що ще дві групи наближаються по 5шт в кожній, може ти залишишся ще на 2 години -Ні, хлопці, я їду додому, бо якщо ні, то маю ризик застудитися А наступного дня, вибачте хлопці, я на лікуванні, мабуть тільки влітку здатен воювати, бо мені 60 (65) років
...... питав у знайомого полковника, чи можна добровільно долучитись?
Ок, плюсы из ответа "знакомого полковника" - понятны: добровольцы добровольно сбили на Н целей больше, чем если бы добровольцев не было. А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст? 🤔
ЛАД написав:Старлинки сегодня есть только у США. Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.
Старлінк є тільки в США, звичайно, але якісний супутниковий зв'язок мають багато країн. Шаман, як це не дивно правий, Росія тут справді пасе задніх.
Shaman написав:тому ще раз для деяких свідків віри в Рашу. з Польщею порівняння може й прокатить, а чому не порівнюють з Кореєю. чого мовчать, що Раща була змушена купувати снаряди низької якості в КНДР? Раша може виробляти - 60-70 нових танків на рік. швидко не знайшов, але гадаю корейці виробляють більше. Раша зараз окрім катерів нічого будувати не в змозі. авіація - 10-20 літаків на рік. й це лише Су, МіГи вже все. тобто грізні Кінжали є, але літаків для них не виробляють.
По-перше, не 70, а біля 200. По друге, яка країна в світі зараз може виробляти 70 танків на рік? Су-35 - робоча машина цієї війни. І КАБи вони скидають доволі масово. Можеш приїхати і перевірити. Чесно кажучи, твоя потужна перемога підзаїбала. Не хоч приєднатися до Сил Оборони і показати, як треба перемагати?
я такое предлагал когда только полетели шахеды. Но нужно обучение и координация кто куда стреляет.
А можеш розказати детальніше про цю історію? Бо наскільки я знаю, ДФТГ можуть збивати дрони. А навіть в рейтингу підрозділів можуть бути, отримувати за збиті дрони бали, які потім міняти техніку на брейв маркеті. Але щось я не бачу добровольців, які б щось робили...
_hunter написав:Ок, плюсы из ответа "знакомого полковника" - понятны: добровольцы добровольно сбили на Н целей больше, чем если бы добровольцев не было. А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст?
По мінуси "вільних мисливців" можна розказувати багато. Забивають канали, не ділячись з іншими, ускладнюють планування, тому що не зрозуміло, чи вони є чи нема, світять позиції. Одним словом, в контексті "тут і зараз" разом з ними можна уразити більше цілей. В контексті місяця - через ускладнення планування цілей сумарно буде уражено менше, ніж було б без них, витрати БК і дронів на уражену ціль будуть більші.