|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:20
_hunter написав:
А теперь смотрим определение слова "шум" в радиоэлектронике
Я так розумію, мову вивчити в школі не зміг, фізики не зміг, але друкувати навчився.
Я знаю, що таке шум. Якщо маєш якусь корисну думку, то озвучуй.
Але ставлю штуку баксів - ще ти просто генеруєш шум.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2655
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:36
sashaqbl написав:ЙДИ! ЗБИВАЙ ШАХЕДИ!
БАГАТО ВЖЕ ЗБИВ? ЧИ ТОБІ ХТОСЬ ЗАБОРОНЯЄ ЇХ ЗБИВАТИ?
Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
sashaqbl написав:
Я вище написав, що ДФТГ можуть збивати шахеди, і навіть на брейв маркеті на рівні з бойовими підрозділами можуть отримувати обладнання. Попри всі мінуси, їм ніхто не забороняє збивати шахеди.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.
Hotab написав:
«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба
підстрелювати? ?
Ну то сяде. А якщо мобільна група ЗСУ таке вдіє, то яке покарання?
Faceless написав:
Дати цивільним крупнокаліберні кулемети? Ну і ладно якби в нас було їх достатньо як і боєкомплектів, але нажаль ні
А чому ні? Як треба було Київ рятувати від наступу ворога, то автомати роздавали прямо з камаза і нічого, не повбивалися. А як... то... Про "кулемети дуже дорогі" також чув у 2023. Та й не обовязково крупнокаліберні, спарки робили і з Максимів, яких на складах в Бахмуті було вдосталь. Невже їх там і залишили ворогу?
Та кому то все потрібно, мудрагелі спочатку кажуть, що "ти лише критикуєш і нічого не пропонуєш", а коли щось пропонується - будь-яку пропозицію обсеруть і перетворять в гівно.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:43
Schmit написав:
Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.
ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2655
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:55
sashaqbl написав: _hunter написав:
А теперь смотрим определение слова "шум" в радиоэлектронике
Я знаю, що таке шум. Якщо маєш якусь корисну думку, то озвучуй.
Так о чем спор-то?
Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал
Или если там вместо добровольцев какая-то ДРГ заведется, которая на тех же частотах "собрание сочинений Маркса" будет зачитываеть - будете утверждать "не, ну это нормально, это не элементы РЭБ"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11469
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:56
sashaqbl написав: Schmit написав:
Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.
ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.
ОЦЕ ви уваги їм приділили , прямо чую підуть у ЗСУ … Мисливець повернеться з Німечини….
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:56
sashaqbl написав: Schmit написав:
Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.
ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.
О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023.
"А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею.
Результат - "мы в дерьме".
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 07 лют, 2026 13:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:59
Schmit
Тільки за себе пиши ,що у багні . Не треба всіх мішати .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 14:01
Schmit написав:
О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023.
"А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею.
Результат - "мы в дерьме".
В гівні ти. Я в ЗСУ.
Ти б*** розказуєш про якихось міфічних добровольців яким не дають збивати Шахеди.
Ти хоч з одним з них знайомий? Чи ти просто п*** який ниє заради ниття?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2655
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 14:05
_hunter написав:
Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал
Ригаю.
Ти навіть правильне визначення шуму в вікіпедії знайти не можеш, про що далі з тобою говорити?
В розетці в тебе змінний струм чи постійний?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2655
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 14:07
sashaqbl написав: _hunter написав:
Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал
Ригаю.
Та "наздоровье", как говорится... Но _по существу_ замечания будут? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11469
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|203296
|
|
|1493
|405836
|
|
|6076
|1117535
|
|