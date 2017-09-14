|
Додано: Вів 10 лют, 2026 01:23
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Когда вы пишете "все погано", уточняйте, что вы имеете ввиду под "все".
Если бы действительно было "все погано", то война бы уже закончилась. Не обязательно, конечно, парадом ЗСУ на Красной площади, но тем не менее.
И уж, как минимум, сейчас не обсуждался бы вопрос Донецкой области.
Все погано - це все погано: економіка, демографія, промисловість. Але та ж КНДР показує, що все погано і ставати гірше може бути дуже довго, якщо без різьких змін
А війна триває, бо в нас з усім ще гірше, але не настільки гірше, щоб програти.
С демографией плохо во всех развитых странах. И решения этой проблемы нет ни у кого.
С экономикой и промышленностью...
Низкие темпы роста или даже стагнация это не очень хорошо, но это и не падение.х хватает возможностей и на производство оружия, и на всё остальное. Не берусь судить, возможно, уровень жизни у них снижается, но не до такой степени, чтобы вызвать сильное возмущение.
У нас "не настільки гірше, щоб програти".
Вообще-то, именно "настільки". Мы до сих пор не проиграли только благодаря поддержке партнёров. Если бы не это...
Додано: Вів 10 лют, 2026 01:30
ЛАД написав:
Не треба говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь.
Доходы бюджета создаются как раз трудом "вантажника і доярки з Хацапєтовки". В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были. А во время 2МВ союзники давали Союзу оружие и тушёнку, но бюджет Союз закрывал самостоятельно, а не за счёт "партнёров".
Бюджет самостійно есересер але зброю і тушенку давали, але то не за рахунок партнерів. А за чий тоді рахунок? Навіщо коли бюджет самостійний зброя і тушенка? Тим паче не від партнерів. І так я бачу що у союзі дійсно Будівельників і стм не було... були всі рівні з тушонкою і йшли до гарного рівного майбутнього, а прийшли чомусь до гіпера, масових звільнень і ножків буша, замість тушонки... ось така дивна історія.
Додано: Вів 10 лют, 2026 01:41
stm написав: ЛАД написав:
Не треба говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь.
Доходы бюджета создаются как раз трудом "вантажника і доярки з Хацапєтовки". В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были. А во время 2МВ союзники давали Союзу оружие и тушёнку, но бюджет Союз закрывал самостоятельно, а не за счёт "партнёров".
Бюджет самостійно есересер але зброю і тушенку давали, але то не за рахунок партнерів. А за чий тоді рахунок? Навіщо коли бюджет самостійний зброя і тушенка? Тим паче не від партнерів. І так я бачу що у союзі дійсно Будівельників і стм не було... були всі рівні з тушонкою і йшли до гарного рівного майбутнього, а прийшли чомусь до гіпера, масових звільнень і носків була замість тушонки... ось така дивна історія.
С историей у вас так же плохо, как у шамана.
Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.
Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги?
До гипера мы дошли после
развала Союза.
Додано: Вів 10 лют, 2026 01:50
Дюрі-бачі написав: BeneFuckTor написав:
Їх місця займе хтось інший
В нас вже навчились створювати людей з "повітря"
Людей "з повітря" створювати не научились нигде.
А вот торговцев "створювати" и не надо. Они как-то появляются сами по себе, была бы свободная ниша. Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.
Додано: Вів 10 лют, 2026 02:26
buratinyo
Hotab написав:
Від себе можу лише додати, що ніколи нищення об'єктів цивільної інфраструктури не призводить до капітуляції. Україна точно не послабить своєї позиції на переговорах.
Сергій Місюра:
"Аналіз обстрілу 3 лютого 2026 року.
Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. В якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.
В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети Циркони! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для Петріотів, то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.
Коротка частина закінчилась, переходимо до детальної, і для тих, що хоче більше читати. Коротко залишилось вище, тому решті дякую, що чекаєте і читаєте)
Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити запорєбрік, - Пєсков постійно путався що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати і взагалі, в бункерах точно не холодно.
Півні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор - показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна - значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.
Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони - ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО - будь ласка.
Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що півні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для півнів - поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу - він по дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до Петріотів ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам - здавати позиції на переговорному процесі.
Стосовно ракет, то просто подумайте, яким нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якщо б минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ ракет Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)?? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому - аж 9 з 12 ракет!
Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній - вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!
Рекордом цього разу стали ракети Циркон. Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали в 24 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли - тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що Циркони "проходять" з півдня - ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз - відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ. Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.
Тепер висновки.
Півні - терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян.
Ми збили багато ракет, які в світі вважались до нас "незбиваємими".
Дуже велика кількість збитих Шахедів - 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб - ГУР, СБУ та СЗР.
Рекорд збитих гіперзвукових Цирконів - 4 з 4. Вперше така масована атака.
Постійна рубрика - на росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. По кількості підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі.
Кинджали знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах. (Алгоритми, рулі, антени в т.д.) Бо ладно Циркон ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.
До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось в своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лиш би показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це на росії почот і уваженіє. А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини - це воно. Півняча натура країни-гною.
Головне, що ми витримали і цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося!
І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО - було б набагато гірше!"
выражал надежду, что здесь хотя бы 30% правды.
Не берусь судить, но это не анализ, а чистая пропаганда.
Пропаганда стойкости.
Я очень рад, что сбили "УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ", и что сбили "412 з 450 Шахедів", и что они "навіть 500 не змогли запустити". Но как-то слабо верится что несчастные 38 несбитых шахедов сумели нанести нам такой ущерб.
О Киеве писали много. О Харькове тоже писали, сколько людей остались без отопления. И это всё благодаря 38 шахедам?
А что это за заявление: "І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС".
Сергій Місюра не знает, что любая ТЭС вырабатывает и тепло, и электроэнергию? Так хотя бы поинтересовался как расшифровывается "ТЭС".
Ну ладно, не знает и лень было посмотреть расшифровку. Но он не слышал, что в Харькове, например, наряду с исчезновением тепла у 200-300 тыс. человек, в городе резко ухудшилась ситуация с электроснабжением? В результате у нас даже не вводят графики плановых отключений, как было раньше, а применяют график аварийных отключений. В результате не понятно, когда свет будет, а когда нет.
Да и в других городах с ээ дело, как понимаю, обстоит не лучше.
Я не против пропаганды. Она нужна.
Но не надо путать пропаганду с анализом и смешивать их. Результат выглядит не очень умно.
