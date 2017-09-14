

Від себе можу лише додати, що ніколи нищення об'єктів цивільної інфраструктури не призводить до капітуляції. Україна точно не послабить своєї позиції на переговорах.



Сергій Місюра:



"Аналіз обстрілу 3 лютого 2026 року.



Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. В якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.



В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети Циркони! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для Петріотів, то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.



Коротка частина закінчилась, переходимо до детальної, і для тих, що хоче більше читати. Коротко залишилось вище, тому решті дякую, що чекаєте і читаєте)



Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити запорєбрік, - Пєсков постійно путався що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати і взагалі, в бункерах точно не холодно.



Півні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор - показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна - значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.



Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони - ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО - будь ласка.



Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що півні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для півнів - поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу - він по дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до Петріотів ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам - здавати позиції на переговорному процесі.



Стосовно ракет, то просто подумайте, яким нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якщо б минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ ракет Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)?? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому - аж 9 з 12 ракет!



Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній - вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!



Рекордом цього разу стали ракети Циркон. Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали в 24 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли - тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що Циркони "проходять" з півдня - ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз - відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ. Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.



Тепер висновки.

Півні - терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян.

Ми збили багато ракет, які в світі вважались до нас "незбиваємими".

Дуже велика кількість збитих Шахедів - 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб - ГУР, СБУ та СЗР.

Рекорд збитих гіперзвукових Цирконів - 4 з 4. Вперше така масована атака.

Постійна рубрика - на росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. По кількості підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі.

Кинджали знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах. (Алгоритми, рулі, антени в т.д.) Бо ладно Циркон ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.



До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось в своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лиш би показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це на росії почот і уваженіє. А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини - це воно. Півняча натура країни-гною.



Головне, що ми витримали і цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося!

І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО - було б набагато гірше!"

