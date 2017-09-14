RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16719167201672116722
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 08:59

  Hotab написав:Хомякоид
Пишуть Mi 24 не повернувся. Думав наші не залітають до ворога.



відмова техніки вночі, коли ганялись за шахедами.
Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре. В одних екіпажах і «парах» літали з 14-го.
2 з 3 чорнобаївські. Я маю на увазі житло мали саме в Чорнобаївці.


теж читав...трагічна новина
prodigy
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3385 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:04

  ЛАД написав:В дополнение к посту viewtopic.php?p=5930743#p5930743:
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.

Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.

Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.

«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/09/samyj-slozhnyj-vyzov-nedeli-energetika-terehov-ob-obstrelah-harkova/
Здесь же есть табличка с количеством обстрелов и временем воздушных тревог, кому интересно..


напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію
prodigy
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3385 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:10

  stm написав:
  ЛАД написав:С историей у вас так же плохо, как у шамана.
Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.
Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги?
До гипера мы дошли после развала Союза.

Це вже взагалі цікаво. Що для вас бюджет? Це мабуть доходи і витрати. Так от у союзі доходи самі збирали, а розходи не від партнерів по лендлізу брали у т.ч.
То не є це дефіцитом бюджету, ні? Ось то самі це хліб по карточці і всі на заводі з облігаціями. То самостійна велич?
Тепер перейдемо на після розвалу. Сьогодні молодий ЛАД припустимо будівельник, у великій будівельній компанії Самолет. У Самолета бюджет самостійний зібрано, але потрібно якось ще 50млрд десь взяти. Вважаю що ці гроші інвестує держава, бо велий Самолет. І ці гроші підуть не на зп ЛАДу, а на погашення боргу банку, і щось мені говорить, що то погашення лише відсотків банку. Є банк, він вже віддав Самолету 700млрд. грошей якихось маленьких ЛАДів які вважали що банк державний і надійний. Якщо к Самолету приєднати ще якість великі вагонобудівні заводи де працють ще ЛАДи які бачать що завод великий, а у січні у бюджеті планово діри завжди, ми отримаємо систему союзу. Після розвалу Самолету молодий ЛАД всі 35 років життя буде вірити що якби Самолет не розвалився все б було гаразд, і якби банк ще видав грошей то було б планово дефіцит ще у лютому. А гіпер то після розвалу Самолета, не розвались Самолет все гаразд би було, можна будувати б те що вже хз скільки не купують і далі )


мабуть міліонери закупились "під зав'язку" а хероїв сво грошей навіть на пів-однушки не вистачить, бо ціни там огого

Цена 1 кв. м в Москве у «Самолета» сильно варьируется от локации и класса жилья. На начало 2024 года первичный рынок Москвы предлагал средние цены около \(380\,000\) руб./\(м^{2}\). В проектах компании (преимущественно комфорт-класс в Новой Москве и МО) цены могут быть ниже общегородских, но точная стоимость зависит от конкретного ЖК. 


тобто від 4к дол кв.м.
prodigy
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3385 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.

В СРСР майже не було товарів і грошей на ці товари - тому і торговців стільки не потрібно було.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10473
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:31

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.

В СРСР майже не було товарів і грошей на ці товари - тому і торговців стільки не потрібно було.

При этом: сколько там без "стільки торговців" спокойно обходились? - лет 80? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11501
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:33

  ЛАД написав:Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.

Не было систем перевода денег типа свифт, возить конвоями в СССР доллары ? зачем ? что бы потом везти их боратно в США ? так как купить что то приличное можно было только там. Европа под Гитлером, остальной мир еще не прошёл индустриализацию. ВОпрос денег даже не подымался, я уверен, это было неактуальным. А насчет бюджета не было что балансировать, все для фронта, все для победы, в ручном режиме через ГКО.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 10 лют, 2026 09:35, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:35

  Hotab написав:
Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре.

Співчуваю.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:47

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.

В СРСР майже не було товарів і грошей на ці товари - тому і торговців стільки не потрібно було.

а звідки вони з'явились після розпаду, з гвинтокрила Хотаб наскидав?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4633
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:56

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.

Не было систем перевода денег типа свифт, возить конвоями в СССР доллары ? зачем ? что бы потом везти их боратно в США ? так как купить что то приличное можно было только там. Европа под Гитлером, остальной мир еще не прошёл индустриализацию. ВОпрос денег даже не подымался, я уверен, это было неактуальным. А насчет бюджета не было что балансировать, все для фронта, все для победы, в ручном режиме через ГКО.

А сейчас что, Победа уже не нужна? :shock:

>>> возить конвоями в СССР доллары ? зачем ?
А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?
_hunter
 
Повідомлень: 11501
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:58

  Vadim_ написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.

В СРСР майже не було товарів і грошей на ці товари - тому і торговців стільки не потрібно було.

а звідки вони з'явились після розпаду, з гвинтокрила Хотаб наскидав?

Експорт ресурсів по світових цінах (метал, сг культури, мінерали), експорт дешевої робочої сили ітд.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10473
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 16719167201672116722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, BIGor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 206243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 409033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1122032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10734)
10.02.2026 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.