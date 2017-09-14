Hotab написав:Хомякоид Пишуть Mi 24 не повернувся. Думав наші не залітають до ворога.
відмова техніки вночі, коли ганялись за шахедами. Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре. В одних екіпажах і «парах» літали з 14-го. 2 з 3 чорнобаївські. Я маю на увазі житло мали саме в Чорнобаївці.
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.
Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.
Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.
«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
ЛАД написав:С историей у вас так же плохо, как у шамана. Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно. Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги? До гипера мы дошли после развала Союза.
Це вже взагалі цікаво. Що для вас бюджет? Це мабуть доходи і витрати. Так от у союзі доходи самі збирали, а розходи не від партнерів по лендлізу брали у т.ч. То не є це дефіцитом бюджету, ні? Ось то самі це хліб по карточці і всі на заводі з облігаціями. То самостійна велич? Тепер перейдемо на після розвалу. Сьогодні молодий ЛАД припустимо будівельник, у великій будівельній компанії Самолет. У Самолета бюджет самостійний зібрано, але потрібно якось ще 50млрд десь взяти. Вважаю що ці гроші інвестує держава, бо велий Самолет. І ці гроші підуть не на зп ЛАДу, а на погашення боргу банку, і щось мені говорить, що то погашення лише відсотків банку. Є банк, він вже віддав Самолету 700млрд. грошей якихось маленьких ЛАДів які вважали що банк державний і надійний. Якщо к Самолету приєднати ще якість великі вагонобудівні заводи де працють ще ЛАДи які бачать що завод великий, а у січні у бюджеті планово діри завжди, ми отримаємо систему союзу. Після розвалу Самолету молодий ЛАД всі 35 років життя буде вірити що якби Самолет не розвалився все б було гаразд, і якби банк ще видав грошей то було б планово дефіцит ще у лютому. А гіпер то після розвалу Самолета, не розвались Самолет все гаразд би було, можна будувати б те що вже хз скільки не купують і далі )
мабуть міліонери закупились "під зав'язку" а хероїв сво грошей навіть на пів-однушки не вистачить, бо ціни там огого
Цена 1 кв. м в Москве у «Самолета» сильно варьируется от локации и класса жилья. На начало 2024 года первичный рынок Москвы предлагал средние цены около \(380\,000\) руб./\(м^{2}\). В проектах компании (преимущественно комфорт-класс в Новой Москве и МО) цены могут быть ниже общегородских, но точная стоимость зависит от конкретного ЖК.
ЛАД написав:Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.
Не было систем перевода денег типа свифт, возить конвоями в СССР доллары ? зачем ? что бы потом везти их боратно в США ? так как купить что то приличное можно было только там. Европа под Гитлером, остальной мир еще не прошёл индустриализацию. ВОпрос денег даже не подымался, я уверен, это было неактуальным. А насчет бюджета не было что балансировать, все для фронта, все для победы, в ручном режиме через ГКО.
А сейчас что, Победа уже не нужна?
>>> возить конвоями в СССР доллары ? зачем ? А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?