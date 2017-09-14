RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:35

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.

что такое чаяния?


сподівання, надежда

Слово «чаяния» (надежды, ожидания) происходит от старославянского языка, где оно образовалось суффиксальным способом от глагола «чаяти» — ожидать, надеяться. Корни слова восходят к праславянскому «čajati», что родственно древнеиндийскому «cā́yati» (наблюдает, страшится) и древнегреческому «τηρέω» (стерегу, наблюдаю), связывая чаяние с ожиданием и наблюдением.
Основные факты о происхождении:
Этимология: Слово происходит от глагола чаять (надеять, ожидать).
Связь с языками: Заимствовано из старославянского. Праславянский корень čaja- обозначал наблюдение, ожидание.
Родственные связи: Чаяние — это однокоренное слово с «чаять», «ожидание», а также связано с историческим пониманием «ожидания хорошего».
Устаревшее значение: В современном языке слово используется редко, в основном в высоком стиле, часто в форме «паче чаяния» (сверх ожидания).
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:38

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.

что такое чаяния?

Это твои желания сдать Украину России ...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:38

  Xenon написав:Это с ними нужно о чём то договариваться??

А с кем еще? :roll:
звіт Мюнхенської безпекової конференції

Основні тези:
......
Натомість сприйняття загрози з боку Росії зменшилося — у списку 32 найсерйозніших ризиків РФ опустилася з другого на восьме місце;
......
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:40

  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.

Ничего нового ... с 2014 года ...

Есть какие-то гипотетические люди, которые хотят вернутся в "родную гавань", поэтому Россия их и будет старатся вернуть в "родную гавань" ...

Путём ... уничтожения и людей, и городов
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:46

От раши уже шарахаються ближайшие друзяки?
Следующий Китай?

Береговая охрана Индии в рамках первой операции против "теневого флота" РФ задержала три танкера, которые были причастны к контрабанде нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Танкеры задержали на прошлой неделе, 6 февраля, в водах возле Мумбая.

https://www.rbc.ua/ukr/news/minus-tri-t ... 7.html/amp


Индия - крупнейший покупатель рашисткой нефти...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:46

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с [b]чаяниями этих людей, – лавров.[/b]

что такое чаяния?

"желание" - це ж чисто руське слово 8)
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:47

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения [b]исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.[/b]

что такое чаяния?

напомнить унылой лошади про исконно китайские земли ,Сибирь Байкал,Дальний Восток
про исконно японские Курильские острова,чей Кёнигсберг
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:48

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить? :shock:

hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?

>>> Як вам?
Если одним словом - бред. Вы еще иностранных граждан, заехавших в страну - предложите буссифицировать :lol:

хтось очікував інше? наш бігунець останню рубаху зняв просто так? знаєте, скільки коштувало вислизнути? :lol: з тих, хто дуже боїться знімають ікси, - Бетон називав цифри...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:52

  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою

так и есть
