Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами? Это с ними нужно о чём то договариваться??
россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.
что такое чаяния?
сподівання, надежда
Слово «чаяния» (надежды, ожидания) происходит от старославянского языка, где оно образовалось суффиксальным способом от глагола «чаяти» — ожидать, надеяться. Корни слова восходят к праславянскому «čajati», что родственно древнеиндийскому «cā́yati» (наблюдает, страшится) и древнегреческому «τηρέω» (стерегу, наблюдаю), связывая чаяние с ожиданием и наблюдением. Основные факты о происхождении: Этимология: Слово происходит от глагола чаять (надеять, ожидать). Связь с языками: Заимствовано из старославянского. Праславянский корень čaja- обозначал наблюдение, ожидание. Родственные связи: Чаяние — это однокоренное слово с «чаять», «ожидание», а также связано с историческим пониманием «ожидания хорошего». Устаревшее значение: В современном языке слово используется редко, в основном в высоком стиле, часто в форме «паче чаяния» (сверх ожидания).
От раши уже шарахаються ближайшие друзяки? Следующий Китай?
Береговая охрана Индии в рамках первой операции против "теневого флота" РФ задержала три танкера, которые были причастны к контрабанде нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Танкеры задержали на прошлой неделе, 6 февраля, в водах возле Мумбая.
_hunter написав:Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить?
hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
>>> Як вам? Если одним словом - бред. Вы еще иностранных граждан, заехавших в страну - предложите буссифицировать
хтось очікував інше? наш бігунець останню рубаху зняв просто так? знаєте, скільки коштувало вислизнути? з тих, хто дуже боїться знімають ікси, - Бетон називав цифри...
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.
але як же без візитівки Яроша? можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?
