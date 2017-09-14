RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:47

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения [b]исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.[/b]

что такое чаяния?

напомнить унылой лошади про исконно китайские земли ,Сибирь Байкал,Дальний Восток
про исконно японские Курильские острова,чей Кёнигсберг
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 10 лют, 2026 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:52

  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою

так и есть
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:59

  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?

"павуки в банці" ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:15

  fler написав:Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.

Ви вирішили якось вплинуть на міжнародне право? Чи ви за совість умовних? Чи вже Міндича піймали, Єрмак десь воює?
Виж збирались завезти 2 лімона бангладешців, завезли? Хай воюють Бангладеш замість Бандерлог, а Бандерлог хай до кума у Бангладеш з`їзде? Чи так неможна? Москалям значить можна, а нам- зась? Чи в нас повинні воювать тільки хто?
Бандерлог, давай заявку: прошу надати у тимчасове користування пів тисячи бангладешців, з них всеодно ніякого ЄСВ.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ не зупинить війну, якщо отримає Донбас: Костенко назвав єдиний варіант для України
Росія не збирається зупинятися - зупинити окупантів може тільки знищення їх армії та завдання їм максимальної шкоди. Про це заявив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

"Ми ведемо переговори для того, щоб показати, що ми готові (до припинення війни, - УНІАН). І чи хоче наша влада закінчення війни? Я впевнений, що хоче, як і багато хто з українців, і я хочу так само закінчення війни, але не шляхом віддачі територій Російській Федерації. Тому що, навіть якби теоретично хтось віддав території, війна б не закінчилась, тому що ми об'єктивно бачимо наміри Російської Федерації. І зупинити їх може тільки знищення їх армії, завдання їм максимальної шкоди, закриття неба", - сказав він.
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:43

  pesikot написав:
  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?

"павуки в банці" ...

кстати , це падло народилось в Україні, земеля ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:11

  Xenon написав:Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??

россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.

Твои предложения?
Ты сколько сантиметров освободил лично?
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:28

  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

Так і знала що пані - буде першим словом. Мужні чоловіки завжди пропустять дам уперед перед собою )))
stm
