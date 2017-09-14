stm написав:Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.
Сирський вже міняв. Допереводили тиловиків у окопи. А потім плачуться, чому б*** рекрутинг не працює.
Так, рекрутинг чим далі, тим менше людей. Ви, б***, цю війну бачите набагато ближче. Яка жива істота хоче, чим далі воювати коли це найкривавіша війна століття? Який нах рекрутинг? Система. Чим більше ідіотська система, тим більше жертв. На моє щастя, наразі у 3,14*** система ще гірша. Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )
За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.
Вы хотите сказать, что это не военные преступления?
Дикуни мабуть. Я відмовився підписувати будь що без адвоката, за мене мабуть самі картки заповнювали... Правда визвані три наряда поліції таки не дали можливість мойому адвокату зайти всередину та надати мені правову допомогу. Може тому що печерський тцк, сервіс краще...
Це порожнє. Система працює як викачка грошей з ухилянтів та прессінг недовольних владою. Ніхто нічого міняти не буде. Кажете можливість в Україні в зсу тисяч 800 з 22 року нехай половина. То за який час зявиться можливість 400 тисяч поміняти в 12 міліонів чоловіків? Правильна, відповідь ні за який. Ухилянти не хотять і влада не хоче нас бачити на свободі.
а як шо так , ухилянти не розуміють за шо воювати?
Кажу з 800тис депутат один не захотів озвучувати % який отримує 100тис зп, але сказав що мало, прям дуже, прям щоб не озвучувати.
При цьому форма5 по пораненню чомусь не йде автоматично до ТЦК, і далі з ТЦК не питають командира чому у мене кульове поранення лікуватися а ти геній не надіслав ще наказ по бойовому? ) і гарний хлопець, так увалень з села, який цим всім на койці взагалі не має займатись, не отримує виплат по бойовому пораненню... *г**** можливе лише тоді коли всі інфузорії як Бетон, наразі розбираюсь що за нахрен. Людина після 3 місячного лікування без виплат повертається у стрій, бо там же побратими...
Востаннє редагувалось stm в Сер 11 лют, 2026 15:27, всього редагувалось 3 разів.
fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
Это очень сложный вопрос: например, в Северной Корее - дают уголовку. А в Южной - ровного того же человека - радостно встречают и всеми силами интегрируют в общество. Вы за какую сторону “болеете“?
ті пропорції правдиві. 1 до 5 хіба по вбитим вийде але загальні втрати 1 до 2 , 1 до 2,5. І при наступальному бою такі втрати з їх боку цілком виправдані. Те що ви називаєте "з пораненнями " це списані з зсу інваліди, часто ампутанти. І ампутації серйозні. Часткова ампутація стопи не є підставою для демобілізації, ти лишаєшся обмежено придатним для служби в тилових частинах. З гуманізму воно можно казати що ампутант це краще за труп але якщо міряти холодним розумом для рідних і близьких це навантаження важче за вбитого. А на рахунок 500 тисяч то давайте так. В нас мобілізують 25- 30 тисяч а чисельність зсу не збільшується вже років 2. Чисельність ж росіян в Україні збільшується. Ну а там самі рахуйте, коли можливість зявиться демобілізувати.
Banderlog написав:Ну а там самі рахуйте, коли можливість зявиться демобілізувати.
Ахіллес і черепаха — одна з найвідоміших апорій (парадоксів) Зенона Елейського. Дійшла до нас через «Фізику» Арістотеля та коментарі Симплікія.
Швидконогий Ахіллес ніколи не зможе наздогнати черепаху. Нехай на початку руху їх розділяє відстань a, і Ахіллес біжить у k разів швидше за черепаху. Доки Ахіллес пробіжить цей проміжок довжиною a, черепаха встигне відповзти від нього на відстань a/k. Коли Ахіллес пробіжить і цей проміжок a/k, черепаха відповзе на відстань a/k2, і так далі. Таким чином, Ахіллес ніколи не наздожене черепаху, бо між ними завжди буде деяка відстань
по факту, Ахілес зможе наздогнати черепаху у 2026році десь у жовтні, бо черепаха стара і почне кульгати, і швидкість її просування впаде у тричі
Banderlog, тримайся...черепаха вже кульгає, є докази тому
Российская экономика ускоряет изоляцию от внешнего мира
Доля торговли с внешним миром в российской экономике упала до уровней последних лет СССР. Как следует из данных Росстата, по итогам 2025 года доля экспорта сократилась с 22,2% ВВП до 17,8% ВВП, а доля импорта — с 17,8% до 15,2%.
Для сравнения: доля экспорта в советском ВВП составляла 18,2% в 1990 году и 13,3% в 1991-м. Доля импорта — 17,9% и 13% соответственно, следует из данных Всемирного банка. В предвоенном 2021 году доля экспорта достигала 30% ВВП, импорта — 20,6%.