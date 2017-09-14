І давайте якось виділимо може хто це ухилянт. В моєму розумінні це чоловік призивного віку який НЕ в армії, хоть щоб він не робив, хай хоть собою як супермен шахеди у львові збиває, або навіть якщо його 200кг і не беруть.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані. ... Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".
Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".
"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.
То який сенс з цієї "УГОДИ"? Треба нагадати генералу армії США у відставці що Україна воює не з США а з Росією. Генерал напевно трохи не при пам'яті, забуває такі "нюанси".
Тобто, з виборами проросійського президента ти згоден ? чи ти не дочитав до цього моменту ?
fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
Shaman написав:а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.
Тобі вже багато разів пояснювали, що "ухилянт" (хоча юридично такого терміну немає) - лише той, стосовно якого є рішення суду про ухилення від мобілізації.
Якщо ти вважаєш "ухилянтами" тих, хто тим чи іншим чином уникає воювати, то ти та інші - такі ж самі ухилянти. Те, що ви "потрібні в тилу" або "не тієї статі" не робить вас особливими. Причому саме "не тієї статі" та "найпотрібніші в тилу" з мізерними податками постійно кажуть, що "нам" залишається лише воювати, але себе вони до "нас" чомусь не відносять. Ні, у них для війни є спеціально створені для цього люди. Причому, ти та Ко. йдете ще далі і постійно кажете, що лише ви, зі своїми ларьками та ФОПами, потужно тримаєте бюджет України і забезпечуєте ВСУ, а інші взагалі нічого не роблять.
Це - така собі форма психологічного захисту. "Воювати я боюсь, але саме я забезпечую ЗСУ, а інші і воювати бояться й ЗСУ не допомагають". Ви - не патріоти. Ви - звичайні труси і ухилянти, які сховались за броню чи статтю. Хтось сховався закордоном/не виходить з квартири в Україні. Результат однаковий - ні ви, ні вони не воюють. Проте саме воїни наразі Україні потрібні, а не умовні три гривні ЄСВ з ФОПа. Смішно просто. Те, що ви вільно уникаєте ЗСУ в Україні, не робить вас особливими як і не робить інших більшими "ухилянтами", ніж такі, як ти.
Е інші , платять податки ,на харчі бійцям в окопах і інше
але якщо я зараз піду в тцк и сп , то у мене навряд чі виживуть дружина з дитиною, даже без прихода "бурятив", шо порадите? і да, в 2021 добровільно проходив ВЛК, совковое деб ильство и НЕ предложили КОНТРАКТ,так как 50+ а сейчас давай, мі тебя ждали очень
Shaman написав:а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.
Тобі вже багато разів пояснювали, що "ухилянт" (хоча юридично такого терміну немає) - лише той, стосовно якого є рішення суду про ухилення від мобілізації.
Якщо ти вважаєш "ухилянтами" тих, хто тим чи іншим чином уникає воювати, то ти та інші - такі ж самі ухилянти. Те, що ви "потрібні в тилу" або "не тієї статі" не робить вас особливими. Причому саме "не тієї статі" та "найпотрібніші в тилу" з мізерними податками постійно кажуть, що "нам" залишається лише воювати, але себе вони до "нас" чомусь не відносять. Ні, у них для війни є спеціально створені для цього люди. Причому, ти та Ко. йдете ще далі і постійно кажете, що лише ви, зі своїми ларьками та ФОПами, потужно тримаєте бюджет України і забезпечуєте ВСУ, а інші взагалі нічого не роблять.
Це - така собі форма психологічного захисту. "Воювати я боюсь, але саме я забезпечую ЗСУ, а інші і воювати бояться й ЗСУ не допомагають". Ви - не патріоти. Ви - звичайні труси і ухилянти, які сховались за броню чи статтю. Хтось сховався закордоном/не виходить з квартири в Україні. Результат однаковий - ні ви, ні вони не воюють. Проте саме воїни наразі Україні потрібні, а не умовні три гривні ЄСВ з ФОПа. Смішно просто. Те, що ви вільно уникаєте ЗСУ в Україні, не робить вас особливими як і не робить інших більшими "ухилянтами", ніж такі, як ти.
стільки слів... а заброньовані куди відносяться? а ті, хто мають відстрочку?.. адемобілізовані за станом здоров'я?